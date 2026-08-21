Australanovi hrozí až 20 let. V ukrajinské armádě měl špehovat pro ruskou rozvědku

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  9:28aktualizováno  9:28
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Australská federální policie v pátek zatkla sedmadvacetiletého muže s australským a ruským občanstvím. Podle vyšetřovatelů se pokusil získat na Ukrajině vojenské informace a předat je ruské rozvědce. Za vyzvědačství mu hrozí až 20 let vězení.

Vyšetřovatelé tvrdí, že muž v říjnu 2024 odcestoval do Ruska, kde absolvoval vojenský výcvik. Do Austrálie se vrátil v prosinci téhož roku. V květnu 2025 pak vstoupil do ukrajinských ozbrojených sil a informace, které tam získal, se podle obvinění pokusil předat Rusku.

Ruské velvyslanectví v Canbeře na žádost o vyjádření bezprostředně nereagovalo.

Australské úřady podle svých slov nemají žádné informace, které by nasvědčovaly aktuálnímu ohrožení země. Vyšetřování však nadále pokračuje.

„Jde o zákeřný trestný čin, který má na Austrálii větší dopad, než si mnoho lidí uvědomuje,“ prohlásila komisařka australské federální policie Krissy Barrettová.

Od roku 2020 obvinila australská speciální vyšetřovací jednotka ze špionáže nebo souvisejících trestných činů celkem osm lidí.

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