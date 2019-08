Australský soud potvrdil trest pro kardinála Pella za zneužití chlapců, vrátil se do vězení

Kardinál Pell zneužil dva chlapce před více než 20 lety Kardinál George Pell, dříve označovaný jako třetí nejvyšší muž Vatikánu, byl silným zastáncem tradičních katolických hodnot - hájil konzervativní stanovisko v otázce manželství osob stejného pohlaví i antikoncepce a je pro zachování kněžského celibátu. Jeho kariéru ale ukončil sexuální skandál.

Narodil se 8. června 1941 ve městě Ballarat asi 100 kilometrů severozápadně od Melbourne. V mládí hrál australský fotbal. Nejprve studoval na semináři v Melbourne a teologii vystudoval na Papežské univerzitě Urbaniana.

Kněžské svěcení přijal v roce 1966 v Římě, poté působil na několika farnostech v Austrálii. V roce 1987 se stal biskupem, od července 1996 do března 2001 vykonával funkci melbournského arcibiskupa, od roku 2001 do roku 2014 byl arcibiskupem Sydney. Kardinálem byl jmenován v říjnu 2003.

V roce 2013 byl jmenován do nového poradního sboru osmi kardinálů, který pomáhá papeži s reformou vatikánské kurie a v roce 2014 byl jmenován prefektem nového sekretariátu pro ekonomické otázky, jakéhosi ministerstva hospodářství Vatikánu, jehož zřízením papež František reagoval na problémy vatikánské banky. Ta čelila kritice, že nedodržuje standardy boje proti praní špinavých peněz.

Z řad svých poradců ho papež František vyloučil loni v prosinci kvůli sexuálnímu skandálu, letos Pell skončil i ve funkci prefekta ekonomického sekretariátu.

Informace o tom, že údajně zneužíval děti a mladistvé, se poprvé v médiích objevily v roce 2015. Ve stejném roce se na policii přihlásil s obviněním Pella jeden ze zneužívaných. Poté se v tisku začaly objevovat další podrobnosti případu a během roku 2016 začala Pella vyslýchat policie. V červnu 2017 byl Pell obviněn ze sexuálního zneužívání dětí a letos v únoru se porota australského soudu shodla, že Pell zneužil dva chlapce.

Pell podle poroty zneužil dva 13leté chlapce, které v roce 1996 přistihl upíjet mešní víno v sakristii melbournské katedrály svatého Patrika poté, co odsloužil mši. Dnes 34letý muž soudu popsal, že tehdejší melbournský arcibiskup Pell se před ním a druhým hochem obnažil, osahával je na genitáliích a masturboval. Přinutil ho také k orálnímu sexu. Stejný chlapec se stal terčem Pellova sexuálního útoku ještě jednou v roce 1997, kdy ho duchovní přitlačil ke zdi chodby melbournské katedrály a bolestivě mu stiskl přirození. Druhý muž, kterého kardinál v dětství sexuálně zneužil, zemřel v roce 2014 ve svých 31 letech na předávkování heroinem.

Počátkem března Pella poslal australský soud za sexuální zneužití obou chlapců na šest let do vězení. Počátkem června se odvolací soud začal zabývat Pellovým odvoláním a dnes soud odvolání zamítl.

Pell čelil i dalšímu obvinění ze sexuálního obtěžování nezletilých z konce 70. let. Tehdy jako mladý kněz údajně osahával chlapce ve věku mezi devíti a 12 roky ve veřejném bazénu ve svém rodném městě Ballarat. V tomto případu byl ale Pell soudem osvobozen pro nedostatek důkazů.

Pellovu pověst dlouhodobě poškozovala už obvinění, že postupoval nesprávným způsobem v případech zneužívání dětí jinými duchovními v době, kdy sloužil jako arcibiskup v Melbourne a později v Sydney. Údajně kněze Geralda Ridsdala, který byl později odsouzen za sexuální zneužití 54 dětí, přesouval z farnosti do farnosti, místo aby se obrátil na policii. Prý se také pokoušel získat mlčení jedné z obětí úplatkem.