Zákon o Hongkongu rozezlil Peking, reakce Číny blokuje obchodní dohodu s USA

Washington Napjatě očekávanou americko-čínskou obchodní dohodu nyní blokuje reakce Číny na nedávno ve Washingtonu přijatý zákon na podporu hongkongských demonstrantů. S odkazem na zdroj z vyjednávacího týmu amerického prezidenta Donalda Trumpa to v neděli napsal americký zpravodajský server Axios.

Peking rozezlil zákon o lidských právech a demokracii v Hongkongu přijatý Kongresem, podle nějž by měl Bílý dům zavést sankce vůči lidem, kteří na území tohoto městského státu porušují lidská práva. Čínské ministerstvo zahraničí to ve čtvrtek označilo za vážné vměšování do čínských záležitostí. Podle webu Axios bude prezident Si Ťin-pching potřebovat čas, aby uklidnil situaci na domácí politické scéně.



Spojené státy a Čína spolu už od loňského roku vedou obchodní válku, ve které na sebe vzájemně uvalují cla. Zároveň ale jednají o obchodní dohodě. Původně se předpokládalo, že dílčí smlouva mezi oběma největšími světovými ekonomikami bude podepsána do konce listopadu.