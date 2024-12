Ázerbájdžánské aerolinky omezily spoje do Ruska, jeden stroj obracel za letu

Agentura Interfax s odkazem na prohlášení ázerbájdžánských aerolinek uvedla, že letecká společnost od soboty pozastaví lety do měst Miněralnyje Vody, Soči, Volgogradu, Ufy, Samary, čečenské metropole Grozného a dagestánské metropole Machačkaly.

Omezení potrvá až do ukončení předběžného vyšetřování středeční nehody. Dál budou aerolinky létat do šesti významných ruských měst – Moskvy, Petrohradu, Kazaně, Astrachaně, Jekatěrinburgu a Novosibirsku.

Lety do Ruska dočasně pozastavují z bezpečnostních důvodů i další letecké společnosti, například kazachstánské Qazaq Air přestanou od soboty na měsíc létat z Astany do Jekatěrinburgu, píše s odkazem na sdělení aerolinek agentura TASS. Nadále budou létat do Omsku a Novosibirsku. Izraelské aerolinky El Al už dříve rozhodly dočasně přerušit lety na lince z Tel Avivu do Moskvy na letiště Domodědovo.

Zpráva přichází po informaci agentury TASS, že jeden z letů ázerbájdžánských aerolinek do města Miněralnyje Vody na jihu Ruska se v pátek po uzavření části vzdušného prostoru otočil a zamířil zpět do Baku.

Let ázerbájdžánských aerolinek z Baku do čečenské metropole Groznyj na jihu Ruska se zřítil ve středu v Kazachstánu. Byl odkloněn od ruské oblasti, která se krátce předtím stala terčem náletů ukrajinských dronů. Při zřícení letadla zahynulo podle kazachstánských úřadů 38 lidí, přeživších s různými stupni zranění je 29.

Čtyři zdroje z Ázerbájdžánu obeznámené s vyšetřováním ve čtvrtek agentuře Reuters sdělily, že letadlo zasáhla ruská protivzdušná obrana. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že je potřeba vyčkat na závěry vyšetřování, než bude možné říct, co se stalo.