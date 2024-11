Ropa a plyn jsou dar od boha, prohlásil hostitel klimatické konference Alijev

Alijev uvedl, že národy by neměly být souzeny na základě svých přírodních zdrojů a toho, jak je využívají. „Řekl jsem, že je to dar od boha, a chci to dnes před tímto auditoriem zopakovat,“ pronesl během zahajovací řeči prezident země hostící klimatickou konferenci.

„Ropa, plyn, vítr, slunce, zlato, stříbro, měď, všechno jsou přírodní zdroje a země by neměly být obviňovány kvůli tomu, že je mají. A neměly by být obviňovány, že tyto zdroje přinášejí na trh, protože trh je potřebuje. Lidé je potřebují,“ pronesl Alijev.

Prezident zahájil dvoudenní projevy světových státníků kritikou západních médií nebo klimatických aktivistů, kteří poukazují na historii země a její obchodování s ropou a plynem. Alijev je označil za pokrytecké, neboť největším producentem ropy jsou Spojené státy.

„Když nás dnes nazývají petrostátem (ropným státem), není to fér a svědčí to o nedostatku politické kultury a znalostí. Podíl Ázerbájdžánu na světové těžbě ropy je dnes 0,7 procenta a na světové těžbě plynu 0,9 procenta,“ uvedl Alijev.

„Kampaň pomluv a vydírání“

„Podíl Ázerbájdžánu na celosvětových emisích zemního plynu činí pouze 0,1 procenta,“ tvrdil dále prezident a stěžoval si na to, co nazval „koordinovanou a dobře organizovanou kampaní pomluv a vydírání“ vůči jeho zemi poté, co byla zvolena jako hostitelská země pro konferenci COP29.

Alijev dále prohlásil, že jeho země bude prosazovat odklon od fosilních paliv, ale je třeba podle něj zůstat „realističtí“.

Ázerbájdžán je bohatý na ropu i plyn a na jeho území se podle AP v 19. století nacházela první ropná pole na světě. Příjmy z produkce ropy a plynu tvoří zhruba 35 procent HDP země a téměř polovinu státního rozpočtu, uvedla agentura AFP, podle níž se Baku chystá v příštím desetiletí zvýšit produkci zemního plynu o více než třetinu. Asi 75 procent energetického exportu země směřuje na evropské trhy.

Západní média opakovaně upozorňovala na fakt, že letošní klimatická konference se odehrává právě v Ázerbájdžánu, který je bohatý na ropu a plyn a jehož ekonomika stojí na těžbě těchto surovin. Baku čelí tlaku, aby ukázalo pokrok od loňského závazku COP28 k přechodu od fosilních paliv.

Příjmy země z ropy a plynu podle agentury tvořily loni 35 procent její ekonomiky, což je pokles z 50 procent o dva roky dříve. Baku tvrdí, že tyto příjmy budou dále klesat, na 22 procent do roku 2028. Baku lobbuje u vlád, aby urychlily přechod na čistou energii, zatímco propaguje plyn jako přechodné palivo, napsala dříve agentura Reuters.

Režim v Ázerbájdžánu je označovaný za autoritářský a čelí kritice kvůli porušování lidských práv v zemi. Vláda v Baku pravidelně potírá novináře, aktivisty a nezávislé politiky, napsala AP. Alijev je u moci od roku 2003 a jeho administrativa čelí obviněním lidskoprávních organizací, že před klimatickou konferencí zesílila zásahy proti svobodě slova v zemi.

Klimatická konference COP29 odstartovala v Baku v pondělí. V úterý a ve středu poutají pozornost očekávané projevy desítek státníků, kteří se sjeli na dvoudenní summit hlav států a šéfů vlád, jenž dvoutýdenní konferenci OSN doprovází. Vystoupení českého premiéra Petra Fialy je na programu ve středu.