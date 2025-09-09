Vzkaz Baku Moskvě? Ukrajinská stíhačka nesla ázerbájdžánské maskování

Fotografie ukazuje stíhačku s maskovacím vzorem, který kombinuje modrou, šedou a fialově šedou barvu. Portál The War Zone podotýká, že právě takovou kamufláž používá ázerbájdžánské letectvo.
Není jasné, kdy a kde byl snímek pořízen. The War Zone podotýká, že je možné, že fotografie byla upravena, ale v současné době nic nenasvědčuje tomu, že by nebyla pravá.
Otázkou je, proč má ukrajinský letoun ázerbájdžánské maskování. A zda k tomu Baku dalo svolení.
Než Rusko v roce 2022 zahájilo invazi, procházely tři ázerbájdžánské stíhačky MiG-29 generální opravou ve státním leteckém opravárenském závodě ve Lvově na západě Ukrajiny. Rusové na strategický závod zaútočili a zničili jej. Není jasné, co se s ázerbájdžánskými letouny stalo.
Je ale možné, že Ukrajinci minimálně jeden uchránili před zničením. Náhlé objevení stíhačky s ázerbájdžánským maskováním naznačuje, že Ázerbájdžán buď formálně převedl vlastnictví letadel, nebo dal Ukrajině tichý souhlas k jejich použití s ohledem na fakt, že v době války nešlo realisticky očekávat jejich návrat, uvádí portál Defense Express.
Fotka začala kolovat v době, kdy má Baku s Moskvou velmi napjaté vztahy. Ázerbájdžán odsoudil ruské útoky na ázerbájdžánská ropná a plynárenská zařízení na Ukrajině. Ázerbájdžánský portál Caliber.Az uvedl, že Baku zvažuje odvetné vyzbrojení Ukrajiny. Známý ruský propagandista Vladimir Solovjov následně varoval, že Ázerbájdžán možná čeká další ruská „speciální vojenská operace“.
Již předtím mezi oběma zeměmi vládla nevídaná tenze. Vztahy nejdříve loni v prosinci výrazně pošramotilo sestřelení ázerbájdžánského dopravního letadla ruskou protivzdušnou obranou. Následně olej do ohně přilila smrt dvou příslušníků ázerbájdžánské diaspory v Jekatěrinburgu. Baku reagovalo zatčením osmi Rusů.