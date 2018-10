Babička Rusa viněného z otravy Skripalových zmizela. Chlubila se, že má vnuk vyznamenání z rukou Putina

LONDÝN/PRAHA Zmizela babička ruského vojenského lékaře Alexandra Miškina. Ten je viněný z otravy bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije látkou Novičok. Právě Miškinova babička měla prozradit, že její vnuk dostal vyznamenání Hrdina Ruské federace z rukou prezidenta Putina.

Alexandr Miškin – tak zní podle novinářů z investigativní skupiny Bellingcat pravé jméno muže, jenž se měl podílet na otravě Sergeje Skripala a jeho dcery. Vojenský lékař Miškin unikl z Británie v březnu spolu s kolegou z ruské zpravodajské služby GRU Anatolijem Čepigou i díky pasu na falešné jméno Alexandr Petrov.



Novináři zjistili, že Miškin pod tímto jménem cestoval v letech 2010 až 2013 na Ukrajinu a jeho aktivity v zemi mu prý vynesly i nejvyšší vyznamenání – Hrdina Ruské federace. Stejně jako Čepiga jej měl dostat v roce 2014 na tajném ceremoniálu přímo z rukou prezidenta Vladimira Putina. Oceněn měl být „za aktivitu na Krymu nebo něco kolem Janukovyče,“ tvrdí lidé z Miškinova rodiště.

Tuto informaci odhalil Bellingcat díky Miškinově babičce Nině Miškinové, která se vyznamenáním pro vnuka chlubila v rodné vesnici Lojga. Dokonce prý některým místním hrdě ukazovala fotografii z předávání řádu. Nikdy ji však nepůjčila žádnému z nich do ruky.

Alespoň tak tomu bylo, dokud novináři neodhalili Miškinovu totožnost. Reportéři Bellingcatu se několikrát vypravili do Miškinova rodiště, vesnice Lojga v Archangelské oblasti na severozápadě Ruska. Doufali, že budou moci s mluvit s babičkou agenta GRU, se kterou Miškin žil značnou část života.

Nebylo to však možné. Miškinova babička zmizela. V současnosti není jasné, kde se více než devadesátiletá Nina Miškinová nachází, uvedl deník Daily Telegraph.

„Byla prý pozvána na návštěvu k dětem do jiného města,“ uvedl na tiskové konferenci Cristo Grozev ze skupiny Bellingcat. „Zmizela z vesnice před třemi dny. V momentě, kdy jsme oznámili tuto tiskovou konferenci, odjela do jiného města.“

Ruská kontrarozvědka FSB údajně také v minulých několika týdnech kontaktovala bývalé Miškinovy spolužáky z vojenské školy a varovala je, aby skutečnou totožnost „Alexandra Petrova“ neprozradili.



Kdo je Alexandr Miškin?

Bellingcat v úterý zveřejnil detailní informace o muži, jenž se do Británie dostal díky falešnému pasu na jméno Alexandr Petrov. Miškin se narodil 13. července 1979 a až do konce 90. let žil s babičkou v rodné vesnici. Na počátku nového tisíciletí nastoupil na lékařskou vojenskou akademii pro námořnictvo v Petrohradě. Studoval na 4. lékařské fakultě a školu dokončil v roce 2003 nebo 2004.

K rozvědce GRU se dostal možná již na studiích, nejpozději však v roce 2010, kdy se přestěhoval do Moskvy a získal tajnou identitu. Disponoval pasem i občanským průkazem na jméno Petrov.

Na rozdíl od druhého ruského agenta, který se podílel na otravě Skripala novičokem, Anatolije Čepigy (alias Ruslana Boširova), se Miškinova krycí identita tolik nelišila od té pravé. Miškin si v ní ponechal křestní jméno, patronymum (jméno po otci) i datum narození. Rodiště bylo pozměněno, stejně jako adresa bydliště.

Podle dat, která získal Bellingcat, Miškin v období 2011 až 2018 hodně cestoval pod falešným jménem, a to především na Ukrajinu a do moldavského separatistického regionu Podněstří. Na Ukrajině byl i v roce 2013 během protestů, které vedly k pádu proruské vlády v Kyjevě.

Obyvatelé v Miškinově rodišti uvedli, že lékař dostal řád Hrdina Ruské federace „buď za aktivitu na Krymu, nebo něco kolem bývalého ukrajinského prezidenta (Viktora) Janukovyče“.

Vyznamenání, stejně jako jeho kolega Čepiga, dostal Miškin v listopadu 2014. Krátce nato se, opět stejně jako Čepiga, přestěhoval do bytu v moskevském mrakodrapu za 350 tisíc eur (více než osm milionů korun). Byt nekoupil, byl mu podle oficiálních záznamů přidělen.