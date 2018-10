Babiš hledá pozemek v Sýrii. Chce vybudovat školy i byty pro migranty

VARŠAVA Premiér Andrej Babiš chce stavět školy, školky i byty v Sýrii, aby pomohl lidem, kteří se budou vracet do válkou poničené země. Vláda již podle něj hledá v Sýrii pozemky, kde by mohla vybudovat nové budovy.

„Pracujeme na tom projektu, který jsem slíbil. Pomůžeme těm dětem tam, kde se narodily, a tam, kde žily. To znamená v Sýrii. Já mám projekt. Momentálně tam hledáme pozemek, abychom tam postavili pro ty děti byty, školu, školku, jídelnu,“ uvedl během návštěvy Polska český premiér Andrej Babiš.



Reagoval tak na kritická slova předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera, který považuje za skandální skutečnost, že některé unijní země, mezi nimi i Česko, naprosto odmítají přijímat migranty, a odmítly dokonce přijmout děti bez doprovodu.

„Mluvil jsem o tom s panem Junckerem a myslím, že by se on neměl míchat do politiky. To není jeho role. Já jsem se o tom bavil s experty a v plánu mám s nimi setkání. Je důležité, abychom těm dětem pomohli u nich, tam kde žili, a tam, kde i jsou, protože ti sirotci skutečně jsou v Sýrii, ti nejsou v táborech,“ řekl novinářům Babiš na českém velvyslanectví ve Varšavě.

Situaci s uprchlíky však podle Babiše nepůjde vyřešit, pokud nebude na území Sýrie mír. „My potřebujeme v Sýrii konečně mír. Potřebujeme Marshallův plán pro Sýrii. Budeme pomáhat v Sýrii a v Jordánsku,“ sdělil premiér.

Babiš v centrále Frontexu Premiér Andrej Babiš zmírnil své výhrady vůči Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) po návštěvě její varšavské centrály. Šéf české vlády ocenil monitoring a přehled agentury o situaci na unijních hranicích, jakož i roli Frontexu při vracení migrantů do vlasti. Nadále však pochybuje o účelnosti navýšení pracovníků a rozpočtu Frontexu, jak to navrhla Evropská komise, tedy z 1500 na 10 tisíc lidí do roku 2020 a deset miliard eur v sedmi letech. "Jsem vlastně první premiér v Evropské unii, po polském premiérovi, který Frontex navštívil," řekl Babiš. "Návštěva byla důležitá, protože jsem získal informace, které jsem neměl," dodal. "Viděl jsem přímo v centru akci, kdy byl identifikován kamion, jeho řidič telefonoval, za chvíli přišli migranti, naložil je. Frontex podal zprávu dané zemi a ta ten kamion zadržela," řekl. "Z hlediska monitoringu dělají skvělou práci," připustil Babiš.

čtk

Premiér dlouhodobě propaguje pomoc uprchlíkům mimo Českou republiku. Naopak předseda Evropské komise Juncker byl dlouhodobým zastáncem migračních kvót. Přijetí uprchlíků ze zemí, kde probíhají válečné konflikty, je podle něj projevem solidarity.

„Chybí nám společná definice solidarity. Navrhnul jsem Maďarům, Čechům, Polákům a dalším, aby přijali alespoň děti bez doprovodu, bez rodičů, bez rodiny. Považuji za skandální, že to někdo odmítá, když Evropa skýtá na jejich ochranu prostor,“ odpověděl Juncker v rozhovoru pro francouzských deník Le Monde.

V Česku se o možnosti přijmout syrské sirotky rozpoutala v září bouřlivá diskuse. O plánu se hovořilo i v Poslanecké sněmovně, kde opoziční TOP 09 neprosadila usnesení, aby dolní komora požádala vládu o přijetí nejméně 50 syrských dětí z uprchlických táborů. K přijetí dětí, které navrhovala europoslankyně Michaela Šojdrová, vyzvala premiéra Andreje Babiše téměř polovina senátorů.

Babiš nakonec požádal Šojdrovou a zástupce neziskových organizací, aby vybrali syrské děti, které by mohly být z uprchlických táborů přesunuty do Česka. Příliš však nevěří tomu, že se takové děti najdou.