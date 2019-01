Babiš je génius a nejlepší hospodářský politik v Evropě, myslí si Orbán

BUDAPEŠŤ Maďarský premiér Viktor Orbán dnes označil českého premiéra Andreje Babiše za nejlepšího hospodářského politika v Evropě, řekl doslova, že v čele české vlády stojí génius.

„Ve snižování míry nezaměstnanosti bychom chtěli porazit Českou republiku, jelikož tam je nejnižší nezaměstnanost v Evropě, Maďarsko je na třetím místě.Doposud se nám to nepodařilo, přesto je naším cílem posunout Českou republiku na druhé místo. Nebude to jednoduché, a to proto, že Česká republika má to štěstí, že v čele její vlády stojí génius, nejlepší hospodářský politik v Evropě, takže rozdat si to s ním nebude jednoduchý úkol pro maďarského ministra financí. Ale uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ prohlásil dnes na mezinárodní tiskové konferenci v Budapešti maďarský premiér Viktor Orbán, který Andreje Babiše nejmenoval, ale bylo jasné, o kom hovoří. „Jsem překvapený a určitě poctěn,“ reagoval Babiš na pochvalu od Orbána.

Předseda maďarské vlády reagoval na otázku reportéra agentury Bloomberg, který se ptal na vývoj zaměstnanosti v Maďarsku, kde je velký nedostatek pracovní síly. Orbán více než dvouhodinovou tiskovou konferenci po jednání vlády vedl poprvé od chvíle, co se letos na jaře i potřetí se stal premiérem země díky tomu, že koalice stran Fidesz a křesťanských demokratů opět získal více než dvoutřetinovou většinu v parlamentu.