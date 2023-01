Senzace, verdikt je pro Babiše před volbami povzbuzením, píší světová média

Agentura AP uvedla, že rozsudek pro Babiše znamená povzbuzení jen pár dní před prvním kolem prezidentských voleb, v nichž šéf strany ANO patří k favoritům. Obdobně se vyjádřily i agentury Reuters či Bloomberg.

Agentura Bloomberg uvedla, že Babiš opakovaně označil obvinění z dotačního podvodu při stavbě kongresového areálu Čapí hnízdo za politicky motivovaná. Jednoho z nejbohatších Čechů případ pronásleduje velkou část politické kariéry a přispěl k jeho prohře v parlamentních volbách v roce 2021, píše Bloomberg. Osvobozující rozsudek podle Bloombergu „podporuje Babišovu snahu o politický comeback v prezidentských volbách konaných tento měsíc“.

Podle obžaloby Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a převedení akcií na své děti a partnerku. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky.

Vyplacením dotace podle žalobce vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda téměř 50 milionů korun. Zpravodajské portály připomenuly, že žalobce v soudním líčení žádal pro oba obžalované podmínku a také peněžité tresty.

Agentura Bloomberg označila Babiše za kontroverzní osobnost české politiky a poukázala i na demonstrace z roku 2019, „při nichž čtvrt milionu lidí v ulicích požadovalo rezignaci Babiše kvůli jeho skandálům“.

Německý tisk je překvapený

Saský deník Sächsische Zeitung označil osvobozující verdikt za senzaci. „Senzace v pražském procesu s bývalým šéfem české vlády Andrejem Babišem,“ napsal. To, že soud vyhověl návrhu obhajoby zprostit Babiše obžaloby, považuje saský list za překvapení.

Deník připomenul dlouhodobý Babišův postoj k celé kauze, kterou expremiér považuje za politicky motivovanou. Na to odkázala rovněž agentura DPA, která uvedla, že politik obvinil i soud, že proti němu vede vykonstruovaný proces.

Také DPA poznamenala, že osvobozující verdikt je překvapivý a že přichází jen několik dní před prezidentskými volbami, ve kterých Babiš patří ke kandidátům s největšími šancemi na zvolení. Toho si všímá i saský deník, podle kterého by rozsudek mohl být pro Babiše v kampani výhodou.

„Výsledek procesu by mohl jeho kandidatuře poskytnout dodatečný vítr do plachet,“ napsal Sächsische Zeitung. To si myslí i rakouský deník Der Standard. „Zprošťující rozsudek během finále volební kampaně je rozhodně vodou na jeho mlýn,“ uvedl.

Agentura APA se ve zprávě o rozsudku komentářů zdržuje, shodně jako DPA ale uvádí, že šéf opoziční populistické strany ANO patří k favoritům prezidentské volby a že proces považoval za politický a za pokus dostat ho z politiky. O tom píše i Der Standard, podle kterého Babiš často opakoval mantru, že kdyby nevstoupil do politiky, nikdy by před soudem nestál.

Der Standard napsal, že podrobnosti celé aféry rozhodně nejsou lahůdkou jen pro právní fajnšmekry. „Mnohé z toho, co vyšlo na denní světlo, rozproudilo debaty o morálních požadavcích na politiky a o tom, zda je Babiš dodržuje,“ uvedl deník. V této souvislosti zmínil Babišova dřívější vyjádření, že s Čapím hnízdem neměl v době podání žádosti o dotace nic společného a že nezveřejněním podrobností o vlastnické struktuře chránil rodinu. Deník také poukázal na Babišovy komplikované vztahy se synem Andrejem.