Babiš bude s Mayovou mluvit i o brexitu. Pro Čechy už nic vyjednat nemůžu, připouští

LONDÝN (od zvlášního zpravodaje) Premiér Andrej Babiš ve středu zavítal na státní návštěvu do Velké Británie, kde uctí památku zesnulých v boji s nacismem a setká se s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Předseda české vlády sice uvedl, že jedním z hlavních témat bude brexit. Připustil však, že pro Čechy žijící v Británii nemůže v současnosti nic vyjednat. Večer s manželkou navštíví koncert filharmonie.

„Celý problém brexitu je tato (irsko-severoirská) hranice. Irsko zůstává v Evropské unii a Velká Británie odchází,“ popsal před odletem do Londýna premiér problém, který minulý týden řešila Evropská rada v na svém zasedání v Bruselu. Podle Babišových slov je právě kontrola této hranice jediným sporem, který zůstává nevyřešený v otázce dohody o brexitu mezi EU a Velkou Británií. „Jinak je vše dohodnuto, Evropská rada nerozhodla o žádném dalším summitu a už není o čem jednat,“ sdělil médiím premiér.



„Je dobře, že se uvidím s paní premiérkou právě této chvíli, protože v pátek při večeři uvidím německou kancléřku Angelu Merkelovou a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona,“ podotknul Babiš. Tito dva státníci dorazí do Prahy na oslavy u příležitosti sta let od založení Československa.

Londýnský program

Premiér se na úvod své středeční návštěvy Velké Británie setká s Charlesem Bowmanem, starostou nejvíce prosperující londýnské části zvané City. Po obědě má v plánu setkání i s českými občany, kteří ve Velké Británii žijí a pracují.

Součástí návštěvy je i uctění památky Čechů a Slováků, kteří padli v letecké bitvě o Velkou Británii i v boji s nacismem. Premiér tak učiní položením věnce u Pomníku hrdinů z bitvy o Británii.

Primárně však premiér Babiš zavítal do Velké Británie, aby se setkal s britskou premiérkou Mayovou. Předmětem bilaterálního jednání budou zejména otázky spojené s brexitem. Lídři obou zemí, kteří se naposledy setkali minulý týden v Bruselu na jednání Evropské rady, budou projednávat i témata obchodních a investičních příležitostí, ale také otázky obranné spolupráce či kybernetické bezpečnosti. Mezi další body jednání se podle Babiše dostane i spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, nebo jaderná energetika.

Nic vyjednat nemůžu

Na druhou stranu premiér již před odletem přiznal, že ohledně brexitu toho s premiérkou příliš vyjednat nemůže, jelikož jednání o odchodu Británie z EU probíhají na celoevropské úrovni. „Samozřejmě, že nemůžu vyjednávat za Evropskou unii,“ připomněl Babiš. Na dotaz, zda chce vyjednat nějaké výjimky pro Čechy žijící v Británii, odpověděl, že nemůže. Prioritou podle něj však je, aby došlo k dohodě na evropské úrovni.

Podle svých slov se ale připravuje i na možnost tzv. „tvrdého brexitu“, který by nastal v případě, že by se vyjednávači EU a Británie nedohodli. V takovém případě již například francouzské úřady oznámily, že Britové by před vstupem do Francie museli žádat o vízum a povolení k pobytu. „Musíme počítat i s touto alternativou,“ uvedl český premiér.



Vyvrcholení celé návštěvy bude následovat po návštěvě sídla premiérky na Downing Street 10. Předseda české vlády se odebere do londýnské Royal Academy of Music na slavnostní koncert České filharmonie, v jehož rámci zazní skladby Antonína Dvořáka i Bedřicha Smetany. Akce byla uspořádána u příležitosti oslav 100. výročí založení Československa. Na koncert premiéra doprovodí manželka Monika Babišová, která během odpoledne navštíví nadaci dětské nemocnice Great Ormond Street Hospital for Children a setká se se zástupci českých škol z Londýna, Bristolu, Birminghamu a Manchesteru.