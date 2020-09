Bahrajn naváže vztahy s Izraelem. Tento krok přinese stabilitu a prosperitu v regionu, míní Trump

Washington Bahrajn se připojil ke Spojeným arabským emirátům v dohodě o normalizaci vztahů s Izraelem. S odvoláním na sdělení amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom napsala agentura Reuters. Ta zároveň uvedla, že toto rozhodnutí má přispět ke zmírnění napětí na Blízkém východě.

Spojené arabské emiráty a Izrael ohlásily navázání diplomatických vztahů v srpnu. Slavnostní podepsání dohody by se mělo uskutečnit příští týden ve Washingtonu. O tom, že se k dohodě připojí také na ropu bohatý Bahrajn, se spekulovalo.



Trump o dohodě informoval v prohlášení zveřejněném na twitteru. Agentura Reuters s odvoláním na Bílý dům napsala, že Trump o dohodě informoval po telefonátu s bahrajnským králem Hamadem bin Ísou Chalífem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.



„Je to historický průlom k zajištění míru na Blízkém východě,“ uvedly Spojené státy, Bahrajn a Izrael ve společném prohlášení. „Otevření přímého dialogu a vazeb mezi těmito dvěma dynamickými společnostmi a vyspělými ekonomikami bude představovat pokračování pozitivní transformace Blízkého východu a zvýší to stabilitu, bezpečí a prosperitu v regionu,“ stojí v prohlášení



The White House @WhiteHouse Moments ago, President @realDonaldTrump hosted a historic phone call between Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and King Hamad al-Khalifa of Bahrain. https://t.co/Vigo797Y7n oblíbit odpovědět

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil dohodu o normalizaci vztahů s Bahrajnem za známku „nové éry míru“. „Po mnoho dlouhých let jsme investovali do míru a nyní bude mír investovat do nás, přinese opravdu významné investice do izraelské ekonomiky a to je velmi důležité,“ uvedl Netanjahu ve videovzkazu.

Spojené arabské emiráty a Izrael v srpnu oznámily, že se pod záštitou USA dohodly na normalizaci vztahů. Slavnostní podepsání dohody by se mělo uskutečnit 15. září v Bílém domě. Akce, kterou pořádá prezident Donald Trump, se mají zúčastnit izraelský premiér Netanjahu a ministr zahraničí SAE šajch Abdalláh bin Zajd Nahaján.

Navazování diplomatických vztahů s Izraelem se děje na pozadí sdílených obav z počínání Íránu. Trumpova vláda se podle Reuters pokusila přimět i další sunnitské země, aby navázaly vztahy s Izraelem. Nejvlivnější z nich - Saúdská Arábie - ale dala najevo, že na to není připravena.

Malý a bohatý ostrovní stát Bahrajn je blízkým spojencem Saúdské Arábie a sídlí tam regionální velení amerického námořnictva. Páteční oznámením se Bahrajn stává čtvrtým arabským státem, který naváže diplomatické vztahy s Izraelem po Jordánsku, Egyptu a SAE.