Startu na kosmodromu Bajkonur, který si pronajímá Rusko, se účastnil i šéf amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Jared Isaacman. Podle AP tato první návštěva šéfa NASA na Bajkonuru za osm let ukazuje, že vesmírná spolupráce Moskvy a Washingtonu pokračuje navzdory napětí kvůli ruské invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022.
Isaacman se před úterním startem rusko-americké posádky setkal také se šéfem ruské kosmické agentury Roskosmos Dmitrijem Bakanovem a poděkoval Roskosmosu za profesionální přípravu mise.
Washington a Moskva byly ve druhé polovině 20. století za studené války rivaly i v závodech o dobývání vesmíru. Posléze začaly spolupracovat, nicméně v posledních letech se rozpadly plány na rozšíření této spolupráce, včetně možného zapojení Ruska do programu NASA Artemis pro výzkum Měsíce, napsala AP.
Moskva totiž vzhledem k západním sankcím uvaleným na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu více spoléhá na Čínu, i pokud jde o dovoz klíčových technologií, a Roskosmos zahájil spolupráci s Pekingem na možné lunární misi.