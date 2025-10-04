Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Ačkoliv podrobnosti nehody nejsou známé, Balinův bratr Dylan uvedl, že Balin lezl 730 metrů dlouhou sólo trasu nazvanou Sea of Dreams.
Výstup už dokončil a při slanění zpět se zřejmě spustil mimo konec lana a zřítil se.
„V tuto chvíli ještě neznáme všechny podrobnosti, ale víme, že svět ztratil mimořádnou duši. Naše srdce jsou zdrcená. Moc ho miluji a chci se probrat z této noční můry,“ napsala Balinova matka Jeanine Moormanová v blogu.
Fotograf Tom Evans, který Millerův pád viděl, popsal časopisu Climbing, že okamžitě volal tísňovou linku.
Průběh tragédie zachytil i živý stream.
Miller byl uznávaný alpinista, který si mezinárodní pozornost zajistil tím, že jako první sólo zdolal trasu Slovak Direct na Mount McKinley, kterou dokončil za 56 hodin.
Millerovou úmrtí je letos už třetím v kalifornském národním parku. V červnu zemřel v parku osmnáctiletý mladík z Texasu, v srpnu pak 29letý turista poté, co ho do hlavy zasáhla větev stromu.
El Capitan zdola v listopadu 2016 český horolezec Adam Ondra. Jako druhý člověk na světě vylezl volným způsobem nejtěžší vícedélkovou cestu Dawn Wall.
V téměř kilometr vysoké kolmé stěně strávil společně se spolulezcem Pavlem Blažkem, který ho zajišťoval a dělal mu nezbytnou podporu, 8 dní.