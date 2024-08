Bangladéš sestavil prozatímní vládu. Povede ji držitel Nobelovy ceny Júnus

Vůdci bangladéšských protestů oznámili, že by během středy mělo být dokončeno sestavování dočasné vlády. Tu povede nositel Nobelovy ceny za mír Muhammad Júnus, kterého v úterý pozdě večer jmenoval do čela vlády prezident Muhammad Šahabuddín, Učinil tak poté, co premiérka šajch Hasína Vadžídová po násilném potlačení studentského povstání v pondělí odstoupila a uprchla do Indie, informovala agentura Reuters.