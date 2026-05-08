Lupiči přepadli banku v Německu a drží rukojmí. Policie uzavřela velkou část města

„V současnosti se domníváme, že je uvnitř banky několik pachatelů a rukojmích,“ uvedla podle agentury Reuters v prohlášení policie.
Její mluvčí z taktických důvodů odmítl počet lidí v bance i další postup policistů upřesnit. „Musíme počkat, jak se situace vyvine v příštích minutách a hodinách,“ uvedl. Policie podle něj poté poskytne podrobné informace.
Incident se odehrává v pobočce banky v centru města. Policie dostala hlášení v devět hodin ráno a v okrese Ahrweiler zahájila rozsáhlý zásah. Bezpečnostním kordonem uzavřela velkou oblast města. Obyvatelům mimo ni podle policie nehrozí nebezpečí.
Město Sinzig leží přibližně 26 kilometrů od Bonnu.