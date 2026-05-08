Lupiči přepadli banku v Německu a drží rukojmí. Policie uzavřela velkou část města

  12:12aktualizováno  13:05
Pachatelé zajali rukojmí při přepadení banky Volksbank ve městě Sinzig ve spolkové zemi Porýní-Falc na západě Německa. Na místě zasahuje velký počet bezpečnostních složek, píše agentura DPA s odvoláním na policii. Jedním z rukojmích je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze.

„V současnosti se domníváme, že je uvnitř banky několik pachatelů a rukojmích,“ uvedla podle agentury Reuters v prohlášení policie.

Její mluvčí z taktických důvodů odmítl počet lidí v bance i další postup policistů upřesnit. „Musíme počkat, jak se situace vyvine v příštích minutách a hodinách,“ uvedl. Policie podle něj poté poskytne podrobné informace.

Incident se odehrává v pobočce banky v centru města. Policie dostala hlášení v devět hodin ráno a v okrese Ahrweiler zahájila rozsáhlý zásah. Bezpečnostním kordonem uzavřela velkou oblast města. Obyvatelům mimo ni podle policie nehrozí nebezpečí.

Město Sinzig leží přibližně 26 kilometrů od Bonnu.

Policisté na místě, kde podle zpráv došlo k zajetí rukojmích v pobočce banky v německém městě Sinzig. (8. května 2026)
Policisté během zásahu v souvislosti s případem držení rukojmích v bance v německém městě Sinzig. (8. květen 2026)
