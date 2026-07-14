Zablokované východy, chybějící ochrana. Vyhořelý bar v Bangkoku měl řadu nedostatků

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  11:52aktualizováno  11:52
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Při požáru baru v Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí. (12. července 2026)

Při požáru baru v Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí. (12. července 2026) | foto: AP

Při požáru baru v Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí. (12. července 2026)
Při požáru baru v Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí. (12. července 2026)
Při požáru baru v Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí. (12. července 2026)
Při požáru baru v Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí. (12. července 2026)
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Vyšetřovatelé našli v baru, který v neděli v Bangkoku zachvátil požár, mnoho závažných bezpečnostních nedostatků: zablokované nouzové východy, chybějící protipožární ochranu a možná i nepovolené přestavby. Počet obětí mezitím vzrostl na 30. Více než 70 lidí bylo zraněno, z toho 20 těžce. Předchozí bilance uváděla 27 mrtvých a 63 raněných.

Podle thajského ministerstva vnitra únikovou cestu v zadní části restaurace Rong Beer Na Ladprao blokoval stánek se sladkostmi. Další nouzový východ byl označen cedulí s nápisem „Neotevírat (pouze pro personál)“, což zřejmě dále zmátlo prchající návštěvníky. Druhý východ navíc blokovaly regály, takže zbýval jen úzký průchod, citoval deník Bangkok Post náčelníka místní policie.

Požár vypukl náhle v neděli pozdě večer, když v podniku hrála živá kapela. Mnoho návštěvníků poté uprchlo do zadní části budovy, k toaletám bez oken, a nenašli únik. Zařízení se nachází ve čtvrti Čatučak, oblíbeném cíli turistů kvůli místnímu slavnému víkendovému trhu. Podle AP šlo o nejtragičtější požár v Bangkoku za posledních 17 let.

První zjištění naznačují, že požár mohl způsobit zkrat v klimatizační jednotce nad stropem. Příčina požáru však dosud nebyla potvrzena. Podle úřadů se plameny rychle šířily, protože v budově ani v jejím interiéru nebyly použity žádné materiály zpomalující hoření. Vyšetřovatelé se domnívají, že hustý kouř a výpadek proudu dezorientovaly lidi.

Policie také vyšetřuje zprávy, že zaměstnanci údajně zamkli východy, aby zabránili hostům odejít bez zaplacení. Zatím však tato informace nebyla potvrzena.

Úřady také prověřují, zda restaurace legálně fungovala jako zábavní podnik. První zjištění naznačují, že měla povolení pouze jako restaurace s živou hudbou. Dále vyšetřovatelé prověřují i to, zda nebyly provedeny neoprávněné rekonstrukce a zda ke katastrofě nepřispěla pochybení při udělování licencí nebo inspekcích.

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