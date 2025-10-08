Barmská armáda bombardovala buddhistickou oslavu. Mezi mrtvými jsou i děti

Barmská armáda bombardovala dav lidí, který se sešel při oslavě buddhistického svátku světel spojené v noci na úterý s protivládní demonstrací. Podle informací agentury AFP přišlo o život nejméně 40 lidí včetně dětí a dalších osm desítek osob utrpělo zranění. Zpravodajský server BBC News ve středu informoval o nejméně 24 mrtvých.
Barmská armáda bombardovala dav lidí, který se sešel při oslavě buddhistického svátku světel spojené v noci na úterý s protivládní demonstrací. (6. října 2025) | foto: ČTK

Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International s odvoláním na svědky uvedla, že při útoku bylo zabito až dvacet osob. Zprávy není možné nezávisle ověřit.

Ve městě Chaung-U v centrální části země se sešly tisíce lidí, aby oslavily konec buddhistického půstu. Armáda začala shromážděné bombardovat a využila k tomu i motorový padákový kluzák, uvedla jedna z organizátorek akce, která si nepřála být jmenována.

„Organizační výbor se snažil lidi varovat a třetině davu se podařilo utéct,“ dodala organizátorka. „Ale pak nad lidmi proletěl motorový kluzák a svrhl dvě bomby doprostřed shromáždění. Lidé v jednu chvíli drželi svíčky a o minutu později leželi na zemi roztrhaní na kusy,“ řekla.

Její svědectví potvrdil jeden z obyvatel Chaung-U. Podle něj se lidé pokusili utéct, když si uvědomili, že nad jejich hlavami letí kluzák. „Shodil dvě bomby,“ řekl muž, rovněž pod podmínkou anonymity. Dodal, že se v úterý zúčastnil pohřbu devíti svých přátel. Místní média rovněž informovala o čtyřiceti mrtvých.

Mluvčí junty zatím nereagovali na žádost AFP, aby se k těmto informacím vyjádřili.

Amnesty International uvedla, že útok by měl sloužit jako děsivý varovný signál, který ukazuje, že civilisté v Barmě potřebují naléhavou ochranu. „Mezinárodní společenství na konflikt v Barmě pozapomnělo, ale barmská armáda využívá této snížené pozornosti, aby beztrestně páchala válečné zločiny,“ uvedl v prohlášení Joe Freeman, odborník Amnesty pro Barmu.

Barma se potýká s nestabilitou od té doby, co se vrchní velitel barmské armády Min Aun Hlain chopil moci v únoru 2021, kdy armáda svrhla demokraticky zvolenou vládu vedenou nositelkou Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij.

