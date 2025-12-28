V Barmě volili v prvních volbách od vojenského puče, účast byla nižší než dřív

Junta v únoru 2021 svrhla demokraticky zvolenou vládu vedenou nositelkou Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij z Národní ligy pro demokracii (NLD). Junta puč zdůvodnila údajnými podvody při volbách z listopadu 2020, které vyhrála NLD. Armáda po převratu ostře zakročila proti pokojným protestům, což napříč celou zemí vyvolalo četná povstání.
Favoritem voleb je Strana svazové soudržnosti a rozvoje, která je spojená s armádou. Osmdesátiletá Su Ťij se nynějších voleb neúčastní, protože si odpykává sedmadvacetiletý trest odnětí svobody na základě obvinění, která jsou všeobecně považována za politicky motivovaná. NLD byla v roce 2023 rozpuštěna poté, co se odmítla zaregistrovat podle nových vojenských pravidel.
Vůdce junty Min Aun Hlain řekl, že nynější volby jsou „svobodné a spravedlivé“, přestože je organizuje armáda. V největším barmském městě Rangúnu panují zpřísněná bezpečnostní opatření. Před volebními místnostmi stojí ozbrojené stráže a na silnicích hlídkují vojenské vozy, píše agentura AP.
Nedělní první kolo se týkalo některých velkých měst, včetně Rangúnu. Podle informací agentury Reuters z různých míst v zemi byla účast viditelně nižší než při předchozích volbách v roce 2015 a 2020, kdy obyvatelé mohli hlasovat i pro strany, které nepodporovaly vojenskou moc. Sčítání hlasů začalo hned po uzavření volebních místností krátce před polednem SEČ.
Volby čelí kritice ze zahraničí i od OSN kvůli potlačení opozice ze strany vojenské moci. Vojenská vláda tvrdí, že hlasování zaručí Barmě stabilitu. „Je zásadní, aby budoucnost Barmy byla určena svobodným, spravedlivým, inkluzivním a věrohodným procesem, který promítne vůli lidí,“ sdělila k volbám barmská kancelář OSN.
Nevládní organizace uvedly, že od násilného převzetí moci v zemi zemřelo zhruba 7 200 lidí a dalších více než 29 tisíc bylo zatčeno. Odhadem 3,6 milionu lidí muselo v Barmě utéct ze svých domovů a často skončilo v provizorních přístřešcích a s omezeným přístupem k jídlu, zdravotní péči a pitné vodě. Podle hodnocení OSN bude v příštím roce potřebovat humanitární pomoc téměř třetina z 51,3 milionu obyvatel země.