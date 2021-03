Barmská policie zastřelila dalšího demonstranta. Při protestech proti převratu zemřelo už přes 50 lidí

Rangún Dalšího mrtvého si v pátek vyžádaly zásahy bezpečnostních složek proti demonstrantům v Barmě, když policisté zahájili ostrou palbu do davu ve druhém největším městě Mandalaj. Při demonstracích na protest proti únorovému vojenskému převratu již zahynulo přes 50 lidí. O situaci v Barmě má dnes za zavřenými dveřmi jednat Rada bezpečnosti OSN.

Aktivisté požadující návrat zvolené vlády v čele s nositelkou Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij dnes opět vyšli do ulic v několika barmských městech. V Mandalaji se do pokojného průvodu zapojily tisíce lidí. Policie později ve snaze rozehnat dav použila ostré náboje a 26letého muže zasáhla smrtelnou ranou do krku.



V Rangúnu policie nasadila proti protestujícím gumové projektily a zábleskové granáty. Nejkrvavějším dnem byla zatím středa, kdy podle OSN bezpečnostní síly připravily o život 38 lidí.

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová ve čtvrtek vyzvala Barmu, aby ukončila „brutální zákroky proti pokojným demonstrantům“. Podle ní bylo od převratu 1. února v Barmě zadrženo více než 1700 lidí, včetně 29 novinářů. Policisté a vojáci také od puče usmrtili nejméně 54 lidí, i když skutečná bilance obětí může být podstatně vyšší, prohlásila Bacheletová.

Nejméně 19 barmských policistů, kteří odmítali uposlechnout rozkazy junty, v obavách uprchlo do sousední Indie, řekl ve čtvrtek agentuře Reuters jeden z představitelů indické policie.



K napětí v Barmě dnes přispěl i fakt, že v mnoha částech země byly přerušeny dodávky elektrické energie. Úřady tvrdí, že se jednalo o technickou poruchu.

Společnost YouTube dnes oznámila, že odstranila pět kanálů barmské armády, jejichž obsah porušoval pravidla. Všechny stránky spojené s barmskou armádou odstranila již dříve z facebooku a instagramu také firma Facebook.

Zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva Thomas Andrews vyzval před dnešním jednáním Radu bezpečnosti OSN, aby uvalila na Barmu globální zbrojní embargo a na juntu cílené ekonomické sankce. Řekl také, že by se členové RB OSN měli podívat na videa, zveřejněná na internetu, na nichž jsou vidět surové zákroky policistů, včetně střelby do lidí z bezprostřední blízkosti a bití demonstrantů.