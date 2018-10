Bavorské volby vyhrála CSU, výrazně však oslabila. Pro svou vládu potřebuje koaličního partnera

BERLÍN Nedělní zemské volby v Bavorsku podle prvních odhadů veřejnoprávní televize ARD vyhrála vládnoucí Křesťanskosociální unie (CSU). Zisk 35,5 procenta hlasů pro ni ale představuje nejhorší výsledek za téměř 70 let. Pro svou novou vládu tedy bude muset hledat koaličního partnera. Druhou nejsilnější stranou se stali Zelení a do bavorského parlamentu se poprvé dostala protestní Alternativa pro Německo (AfD).

Právě Zelení a AfD patří k hlavním vítězům voleb. Zelení slaví s 18,5 procenta svůj nejlepší výsledek v Bavorsku, kde dosud nikdy nepřekonali hranici deseti procent. AfD, která ještě před pěti lety v největší spolkové zemi vůbec nekandidovala, bude zase díky zisku 11 procent zastoupena už v 15 ze 16 spolkových parlamentů. Za dva týdny by se přitom měla dostat i do toho posledního v Hesensku.

Zcela opačné emoce než Zelení a AfD zřejmě cítí politici CSU, tedy strany, která desítky let dominuje bavorské politice, ale v neděli dosáhla nejhoršího výsledku od roku 1950. Už dopředu se hovořilo o tom, že by to nemusel přestát předseda strany a ministr vnitra Horst Seehofer.

Slavit nemůže ani sociální demokracie, která ztratila zhruba polovinu procentních bodů, když ji podle odhadů podpořilo jen deset procent voličů. Pro stranu, která výrazně oslabuje v celém Německu, je to nejhorší výsledek v Bavorsku od druhé světové války.

Lépe jsou na tom Svobodní voliči (FW), kteří se s 11,5 procenta mohou stát třetí nejsilnější stranou a navíc jsou nejpravděpodobnějším partnerem CSU pro vládní koalici. Do parlamentu by je mohli doprovodit i svobodní demokraté (FDP) s přibližně pěti procenty. Před branami zemského sněmu naopak nejspíš zůstane Levice s podporou asi 3,5 procenta voličů.