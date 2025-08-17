Válka o bratwurst. Bavorsko a Durynsko se přou o klobásové prvenství

Autor: ,
  14:33aktualizováno  14:33
Nově objevený dokument ze 13. století nalomil dosud pevnou pozici údajně nejstaršího stánku s bratwursty na světě. K prvenství se do nynějška hrdě hlásila hospoda Wurstkuchl umístěná nedaleko románského Kamenného mostu v bavorském Řezně (Regensburgu). O status by však mohla přijít kvůli listině, kterou nalezli historici v durynské metropoli Erfurtu.
Německé spolkové země Bavorsko a Durynsko se přou o to, ze které z nich pochází...

Německé spolkové země Bavorsko a Durynsko se přou o to, ze které z nich pochází slavný bratwurst, tedy klobása určená k opékání nebo grilování. (15. srpna 2025) | foto: ČTK

Německé spolkové země Bavorsko a Durynsko se přou o to, ze které z nich pochází...
Německé spolkové země Bavorsko a Durynsko se přou o to, ze které z nich pochází...
Německé spolkové země Bavorsko a Durynsko se přou o to, ze které z nich pochází...
Německé spolkové země Bavorsko a Durynsko se přou o to, ze které z nich pochází...
11 fotografií

Dokument, který badatelé v Erfurtu objevili zcela náhodně, se totiž o klobáskách zmiňuje a podle něj se na východě Německa opékaly o více než 100 let dříve než v Bavorsku. Mezi oběma spolkovými zeměmi se tak rozhořel spor o slavný bratwurst, tedy klobásu určenou k opékání nebo grilování, píše BBC.

Hospoda Wurstkuchl se označuje za „nejstarší stánek s bratwursty na světě“, jehož tradice údajně sahá do roku 1378. Ovšem dokument z roku 1269, na nějž se odkazují erfurští historici, zmiňuje lidi, kteří si pronajali budovu, kde byl i stánek pro opékání masa a jistá obdoba grilovací pánve.

Německé spolkové země Bavorsko a Durynsko se přou o to, ze které z nich pochází slavný bratwurst, tedy klobása určená k opékání nebo grilování. (15. srpna 2025)
Německé spolkové země Bavorsko a Durynsko se přou o to, ze které z nich pochází slavný bratwurst, tedy klobása určená k opékání nebo grilování. (15. srpna 2025)
Německé spolkové země Bavorsko a Durynsko se přou o to, ze které z nich pochází slavný bratwurst, tedy klobása určená k opékání nebo grilování. (15. srpna 2025)
Německé spolkové země Bavorsko a Durynsko se přou o to, ze které z nich pochází slavný bratwurst, tedy klobása určená k opékání nebo grilování. (15. srpna 2025)
11 fotografií

Považují to za možný doklad toho, že nejstarší stánek s opékanými klobásami byl v Erfurtu. Doposud se za první zmínku o opékaných klobásách v Durynsku považoval dokument z roku 1404, v němž se píše o „groši za střívka na bratwurst“.

Řezenské hospodě Wurstkuchl je podle všeho tento spor „buřt“ a pyšní se tím, že receptura se od středověku příliš nezměnila. Klobásky se vyrábějí z šunky, podávají se zelím kvašeným ve vlastních sklepech a hořčicí vyráběnou podle historické receptury.

Hostinská z Wurstkuchlu Alexandra Meierová tento týden Bavorskému rozhlasu řekla, že lidé její podnik vyhledávají kvůli kvalitě výrobků. „Nemyslím si, že by si lidé řekli, že k nám nebudou chodit, protože náš podnik je druhý nejstarší,“ uvedla.

Není to poprvé, kdy se v Německu rozhořel spor o bratwurst. V minulosti se s Řeznem o to, kde se klobásky prodávaly dříve, přel Norimberk. Nakonec padlo rozhodnutí ve prospěch Řezna, píše BBC.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.