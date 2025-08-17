Dokument, který badatelé v Erfurtu objevili zcela náhodně, se totiž o klobáskách zmiňuje a podle něj se na východě Německa opékaly o více než 100 let dříve než v Bavorsku. Mezi oběma spolkovými zeměmi se tak rozhořel spor o slavný bratwurst, tedy klobásu určenou k opékání nebo grilování, píše BBC.
Hospoda Wurstkuchl se označuje za „nejstarší stánek s bratwursty na světě“, jehož tradice údajně sahá do roku 1378. Ovšem dokument z roku 1269, na nějž se odkazují erfurští historici, zmiňuje lidi, kteří si pronajali budovu, kde byl i stánek pro opékání masa a jistá obdoba grilovací pánve.
Považují to za možný doklad toho, že nejstarší stánek s opékanými klobásami byl v Erfurtu. Doposud se za první zmínku o opékaných klobásách v Durynsku považoval dokument z roku 1404, v němž se píše o „groši za střívka na bratwurst“.
Řezenské hospodě Wurstkuchl je podle všeho tento spor „buřt“ a pyšní se tím, že receptura se od středověku příliš nezměnila. Klobásky se vyrábějí z šunky, podávají se zelím kvašeným ve vlastních sklepech a hořčicí vyráběnou podle historické receptury.
Hostinská z Wurstkuchlu Alexandra Meierová tento týden Bavorskému rozhlasu řekla, že lidé její podnik vyhledávají kvůli kvalitě výrobků. „Nemyslím si, že by si lidé řekli, že k nám nebudou chodit, protože náš podnik je druhý nejstarší,“ uvedla.
Není to poprvé, kdy se v Německu rozhořel spor o bratwurst. V minulosti se s Řeznem o to, kde se klobásky prodávaly dříve, přel Norimberk. Nakonec padlo rozhodnutí ve prospěch Řezna, píše BBC.