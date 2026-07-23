Dvacetiletý Němec přepadl v bavorském Řezně banku. Jeden člověk zemřel

K útoku došlo kolem 14:50. Během incidentu byl v pobočce banky podle policie jeden člověk kriticky zraněn. Muž byl odpoledne převezen do nemocnice. Podle deníku Bild se jednalo o zaměstnance banky, kterému se podařilo se zraněními uprchnout ven. Později policie oznámila, že muž svým zraněním podlehl.
Podle policie je zadrženým 20letý Němec. Při zásahu speciálních sil nebyl zraněn. Motiv muže, který zadržoval rukojmí, zatím není známý.
Policie také uvedla, že dva lidé, kteří se po smrtelném útoku nožem nacházeli uvnitř pobočky banky, jsou už v bezpečí. Ven se dostali s pomocí speciálních sil.
Mluvčí policie sdělila odpoledne německé tiskové agentuře, že podezřelý pachatel je pravděpodobně ozbrojen nožem. „Podezřelý je muž. V současné době předpokládáme, že jednal sám,“ uvedla mluvčí.
Na místo vyrazilo větší množství policistů, včetně příslušníků speciálních jednotek, a nasazen byl také vrtulník. K bance dorazili rovněž zdravotničtí záchranáři.
Banka se podle DPA nachází v přízemí velkého komplexu budov. Ve vyšších podlažích jsou byty. Okolí místa činu bylo policejně uzavřeno. „Ochrana veřejnosti je naší nejvyšší prioritou,“ zdůraznila mluvčí. Policie vyzvala lidi, aby se oblasti vyhnuli.