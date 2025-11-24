Sněhový chaos v Německu. Na kluzké dálnici zahynuli nejméně čtyři lidé

Nehoda se stala na dálnici A93 poblíž Maxhütte-Haidhof v bavorském regionu Horní Falc. Podle policejních zjištění se srazily dva kamiony a jeden osobní, píše Bild.
Podle BR24 auto se šesti lidmi uvázlo mezi kamiony. Jeden z nich měl dostat smyk a narazil do svodidel. Auto nestačilo včas zabrzdit a narazilo do něj zezadu, přičemž vzápětí do obou vrazil další kamion. Tři lidé zemřeli, další dva byli s těžkými zraněními převezeni do nemocnice.
Smrtelná nehoda se stala i na dálnici A81 v Bádensku – Württembersku na kluzké silnici. Zahynul zde jeden člověk.
Desítky nehod se staly v noci ve středním Hesensku. Zraněno bylo devět lidí, jedna žena vážně. Celková škoda je kolem 270 tisíc eur.
Dalších 42 nehod v noci na pondělí eviduje Dolní Sasko. Dálnice na Hamburk byla několik hodin uzavřena.
Krátkodobé uzavírky způsobilo počasí ve Šlesvicku-Holštýnsku. Kamiony zde sjely z vozovek a způsobily dopravní problémy.
Už v neděli kvůli námraze přerušilo na 45 minut provoz letiště v Kolíně nad Rýnem/Bonnu. Vedlo to ke zpoždění několika letů.