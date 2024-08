Ať vrátí plat, vyzvala BBC moderátora zatčeného kvůli dětské pornografii

Dvaašedesátiletý žurnalista se na konci července před soudem přiznal k jejímu pořizování a vyšlo najevo, že měl v telefonu desítky nelegálních fotografií. Edwards z BBC odešel v dubnu, obviněn byl v červnu.

Edwards se „zachoval špatně“, když pět měsíců pokračoval v pobírání svého platu, přestože věděl, čeho se dopustil, uvedl předseda BBC Samir Shah v dopise zaměstnancům. V červenci loňského roku byl suspendován a o čtyři měsíce později zatčen. Z BBC odešel až v dubnu. Shah uvedl, že Edwards „žil dvojím životem“ jako někdo, kdo byl na první pohled velmi obdivovaným hlasatelem, ale kdo „zradil důvěru zaměstnanců a našich diváků“.

BBC nepotvrdila, zda s Edwardsem zahájí soudní řízení, pokud odmítne vrátit svůj plat. Generální ředitel Tim Davie minulý týden v rozhovoru potvrdil, že korporace věděla, že moderátor byl v listopadu zatčen kvůli pořizování fotek spadajících do nejpřísněji hodnocené kategorie A dětské pornografie.

Korporace v prohlášení uvedla, že kdyby byl Edwards na dotaz BBC ohledně svého zatčení otevřený, „nikdy by mu nadále neplatila veřejné peníze“.

V období od dubna 2023 do dubna 2024 si Edwards v BBC vydělala zhruba 475 000 (přes 14 milionů Kč) až 479 999 liber, což je o 40 000 liber více než v předchozím roce.

Britská média plnily informace o Edwardsově skandálu před rokem. Moderátor podle tehdejších informací bulvárního listu The Sun zaplatil během tří let zhruba 35 000 liber (přes milion Kč) za sexuálně laděné fotografie nezletilého člověka. Této osobě, jejíž identita není známa, bylo podle médií zhruba 17 let, když platby začaly.

Britská policie však nyní uvedla, že aktuální případ se týká jiných fotografií. „Obvinění nejsou součástí záležitosti, kterou se policie zabývala v červenci 2023,“ sdělil podle BBC policejní mluvčí.

Edwards byl dlouhá léta jedním z nejznámějších moderátorů BBC. Pro tuto veřejnoprávní stanici pracoval čtyři desetiletí, z toho 20 let jako moderátor hlavní zpravodajské relace. Diváky provázel mnoha historickými momenty, včetně úmrtí a pohřbu královny Alžběty II., inaugurace amerického prezidenta Baracka Obamy a smrti Nelsona Mandely. Vyrůstal ve Walesu a studoval na Cardiffské univerzitě, která ho jmenovala čestným profesorem žurnalistiky.

Huw Edwards oznámil smrt královny Alžběty II.:

9. září 2022