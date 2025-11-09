Šéf BBC rezignoval po kritice, že stanice upravila Trumpův projev před útokem na Kapitol

Kritici tvrdili, že způsob, jakým byl projev upraven pro dokument BBC, byl zavádějící a vynechal část, ve které Trump řekl, že chce, aby jeho příznivci demonstrovali pokojně.
Deník The Telegraph v pondělí upozornil na výsledky interního auditu, který sestavil Michael Prescott jako poradce BBC a ve spisu na pochybení upozorňoval. Tlak na vedení BBC od té doby rostl.
Turnessová uvedla, že kontroverze ohledně dokumentu o Trumpovi podle jejích slov dosáhla stadia, který poškozuje BBC a jako šéfka zpravodajství za to nese zodpovědnost.
„Celkově BBC funguje dobře, ale došlo k několika chybám a jako generální ředitel musím převzít konečnou odpovědnost,“ uvedl v dopisu zaměstnancům Davie.
Dav Trumpových příznivců 6. ledna 2021 vtrhl do Kapitolu, sídla Kongresu USA, v době, když se zde zákonodárci sešli, aby potvrdili vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v listopadu 2020.
V den útoku na Kapitol zemřeli čtyři lidé, mezi mrtvými byla 35letá bývalá příslušnice vojenského letectva a stoupenkyně Trumpa Ashli Babbittová, zbylí tři zemřeli kvůli náhlým zdravotním příhodám. Jeden člen ochranky Kapitolu podlehl zraněním o den později. Úřady následně uvedly, že zemřel přirozenou smrtí. Asi 140 policistů utrpělo zranění.
Kapitol je sídlem Kongresu Spojených států.