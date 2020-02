Během cest za studené války kandidát na prezidenta Sanders obdivoval nepřátele USA. Prý uvěřil sovětské propagandě

WASHINGTON/PRAHA Bernieho Sanderse dohání jeho minulost. V rámci předvolebního boje o Bílý dům na něj oponenti vytahují obdiv k autoritativním lídrům a cestování do komunistických zemí v 80. letech.

Starosta malého vermontského města Burlington se v roce 1985 vrátil z Nikaraguy plný nadšení. Sověty podporovaná vláda, která vznikla skrze ozbrojenou revoluci, podle něj snížila dětskou úmrtnost i negramotnost a začala přerozdělovat půdu lidem. Americká vláda přitom považovala sandinistické lídry za teroristy.

Tímto starostou byl dnešní demokratický kandidát na prezidenta Bernie Sanders. A jeho cesty do zemí spřátelených se Sovětským svazem ho dnes začínají dohánět. Cesta do Nikaraguy totiž nebyla výjimkou. Sanders již jako znovuzvolený starosta podnikl v roce 1988 cestu do Moskvy a o rok později vycestoval na komunistickou Kubu.

Z cest Bernieho Sanderse do komunistických zemí se tak stalo téma pro prezidentskou kampaň. V nedělním rozhovoru pro pořad televize CBS „60 minut“ čelil senátor za stát Vermont a „demokratický socialista“ Sanders ostrým otázkám. V 80. letech se totiž pozitivně vyjadřoval nejen o nikaragujské vládě, ale také o kubánském diktátorovi Fidelu Castrovi a reportéři chtěli znát jeho dnešní postoj.

V současnosti nejsilnější kandidát demokratické strany na post prezidenta odpověděl, že si komunistický lídr zaslouží být kritizován za „autoritářství“, ale na stranu druhou jej chválil i za vyřešení problémů s negramotností v zemi. A kritika na sebe nenechala dlouho čekat.

„Fidel Castro zanechal temné dědictví pracovních táborů, represí náboženství, hluboké chudoby a zabíjení tisíců vlastních lidí,“ napsal na Twitter Sandersův protivník v demokratických primárkách Michael Bloomberg. „Ale jasně, Bernie, pojďme si povídat o negramotnosti.“

Ke kritice se přidal i další bojovník o demokratickou nominaci Pete Buttigieg, který Sanderse přirovnal k Donaldu Trumpovi. Spojené státy podle něj potřebují „prezidenta, který se jednoznačně postaví proti režimům, jež porušují lidská práva“.

Sanders se dnes snaží profilovat jako „sociální demokrat“. Požaduje, aby stát zajišťoval zdravotnictví a školství, chce zdanit miliardáře a tvrdí, že by si USA měly vzít příklad ze zemí, jako je Dánsko. V osmdesátých letech, během studené války, však byl Bernie poněkud více nakloněný komunistickým režimům. Požadoval znárodnění průmyslu a především pak energetického sektoru.

Pokaždé, když se vrátil z některé z cest, vyprávěl o svých zážitcích burlingtonské komunitě. Vznikly tehdy hodiny záběrů, na nichž Sanders popisuje, jak se setkal s tehdejším prezidentem Nikaragui Danielem Ortegou, či jak vypadá zdravotnictví na Kubě.

Videa byla po roky uložená a pozornost nepřitáhla ani při Sandersově snaze stát se prezidentem v roce 2016. Ve chvíli, kdy Sanders prakticky zvítězil ve třech prvních demokratických primárkách, se z nich jeho oponenti snaží vytvořit téma. A z jeho údajné slabosti pro autoritářské lídry udělat důvod, proč by Bernieho neměli lidé volit.

Užitečný idiot?

„Pokud budou lidé volit pro socialistu Sanderse, pak by si měli uvědomit, co socialismus znamená historicky. A rozhodně to není Skandinávie,“ poznamenala pro deník Washington Post Marion Smithová z Nadace obětí komunismu. „Tehdy zavřel oči před systematickým nedodržováním lidských práv. Stal se užitečným idiotem, který uvěřil sovětské propagandě.“

Sanders však popírá, že by byl ošálen. Tvrdí, že se snažil „budovat mosty“ mezi Východem a Západem. A jeho slova ostatně dokládají i videozáznamy z pořadu „Bernie mluví s komunitou“, na nichž Sanders i kritizuje ekonomickou situaci zemí.

„Vejdete do domů, které rozhodně nevypadají jako ty v Burlingtonu. Jsou to chatrče. Zdravotnictví je sice zdarma, ale je strašné,“ říkal Sanders o Nikaragui v roce 1985. Několik kritických poznámek měl i k Sovětskému svazu o tři roky později.

„Nemyslím, že by byl naivka,“ uvedl o Berniem historik William Taubman z Amherst College, podle kterého je potřeba si uvědomit, že Sanders Sovětský svaz navštívil v době otvírání se světu za vlády Michaila Gorbačova. Jak se se znovuobjevenou minulostí Sanderse popasují voliči, ukážou již sobotní primárky v Jižní Karolíně.