Školák, který v Srbsku zastřelil deset lidí, svědčí u soudu proti svým rodičům

Tehdy třináctiletý chlapec 3. května 2023 v jedné z bělehradských škol pistolí svého otce zabil deset lidí a dalších pět žáků a učitelku dějepisu zranil. Kvůli nízkému věku nemohl být za svůj čin trestně stíhán a je umístěn v psychiatrické léčebně.
Trest 14 a půl roku za trestné činy proti veřejnému pořádku a zanedbávání výchovy dítěte dostal koncem roku 2024 v prvoinstančním rozsudku chlapcův otec Vladimir Kecmanović. Jeho choť Miljanu Kecmanovičovou poslal soud do vězení na tři roky za zanedbávání výchovy a zneužívání dítěte. Oba rodiče vinu odmítají a odvolací soud později nařídil případ znovu projednat.
Chlapec, který má v tomto procesu status poškozeného, ve středu nejprve vypovídal před soudcem a poté jej vyslechli státní zástupci, obhájci, jakož i rodiče nebo zákonní zástupci obětí.
Soud v původním rozsudku konstatoval, že oba rodiče hrubě zanedbali psychologickou péči o svého syna. Otec navíc neměl řádně zabezpečenou zbraň a přitom svého syna vodil na střelnici a naučil ho se zbraní zacházet. Matka svého potomka zase nutila, aby byl nejlepší na škole.
Útok v Bělehradě patřil k nejhorším podobným událostem v Evropě za posledních 15 let. Balkánská země se v jeho důsledku ocitla v hlubokém šoku, který umocnila další hromadná vražda spáchaná hned o den později. Jednadvacetiletý mladík při ní u města Mladenovac zabil devět lidí.