Belgický král přijel žehlit vztahy do Konga. Smíru má pomoci i zub prvního premiéra země

Šestidenní návštěva na pozvání prezidenta Félixe Tshisekediho má hluboký symbolický význam. Přichází dva roky poté, co se Filip jako vůbec první belgický panovník omluvil konžskému lidu za krutosti, kterých se Belgičané dopouštěli za koloniální nadvlády.

Samotná návštěva se měla uskutečnit právě už v roce 2020, při příležitosti 60. výročí konžské nezávislosti na Belgii. Kvůli pandemii covidu však byla odložena na letošek. Další termín, březen 2022, pak překazil ruský vpád na Ukrajinu.

Příliš blízko voleb

Královský program zahrnuje tři zastávky. Na středu má panovník naplánován projev v konžském parlamentu v metropoli Kinshase a návštěvu Národního muzea. Zde se bude jednat mimo jiné i o návratu uměleckých předmětů odvezených z Konga během koloniální éry. Program navracení artefaktů do bývalé kolonie zahájila Belgie už minulý rok.

V pátek promluví král Filip ke studentům na univerzitě v druhém největším městě Lubumbashi na jihu země. V neděli pak dorazí do Bukavu ve válkou zničeném regionu Jižní Kivu na hranici s Rwandou. Zde navštíví kliniku Denise Mukwegeho, spoludržitele Nobelovy ceny míru z roku 2018 za boj proti sexuálnímu násilí.

Krále Filipa kromě jeho manželky, královny Mathilde, doprovázejí i členové belgické vlády, včetně premiéra Alexandera De Crooa.

Několikrát odložená královská cesta nyní přichází v době, kdy se Kongo chystá na prezidentské volby, jež se mají uskutečnit v příštím roce. Podle kritických hlasů z konžské opozice proto hrozí, že oficiální návštěva nejvyšších představitelů Belgie bude vnímána jako vyjádření podpory prezidentovi Tshisekedimu.

Ten se v roce 2019 dostal k moci za podivných okolností. Volební výsledky, které byly vyhlášeny až téměř dva týdny po hlasování, tehdy napadl neúspěšný protikandidát i katolická církev, jež má v zemi významný vliv. Za sporné označila volby i Evropská unie. „Poskytuje to určitou formu legitimity prezidentovi, který přišel k funkci velmi kontroverzním způsobem,“ uvedla pro bruselský server Politico politoložka Nadia Nsayiová.

Je tedy na králi, aby proplul všemi politickými a diplomatickými minovými poli a posílil vztahy mezi oběma zeměmi, aniž by se nechal vtáhnout do předvolebních třenic – jeho úkolem je tedy učinit návštěvu tak nudnou, jak jen to bude možné, konstatuje Politico.

Země jako soukromá država krutého Leopolda II.

Belgie také stále Kongu dluží zub Patrice Lumumby. Revolucionáře a prvního konžského premiéra zavraždili v roce 1961 místní separatisté podporovaní belgickými žoldáky a jeho tělo rozpustili v kyselině. Jeho zub si však jako trofej ponechal jeden z belgických důstojníků. Lumumbovi potomci před pár lety požádali o jeho vydání, v čemž jim belgický soud vyhověl. Zatím leží „v krabici vyrobené na míru“ v trezoru kanceláře belgického federálního prokurátora v centru Bruselu, uvedl mluvčí úřadu Eric Van Duys. K oficiálnímu předání by mělo dojít ještě tento měsíc.

Filip je prapraprasynovcem krále Leopolda II., který se dodnes řadí k největším masovým vrahům historie. Na přelomu 19. a 20. století si z tehdejšího Svobodného státu Kongo udělal svou soukromou državu, jejíž přírodní zdroje i obyvatele ždímal doslova do krve. Podle historických pramenů zemřelo za jeho vlády až deset milionů lidí, kteří nuceně pracovali na kaučukových plantážích. Nechvalně proslulou se stala praktika sekání rukou za nesplnění pracovních kvót.

Kvůli krutostem páchaným jeho vojáky byl Leopold v roce 1908 donucen předat Kongo pod správu belgického státu, vykořisťování ale v menší míře pokračovalo. Nezávislost získala středoafrická země 30. června 1960.

Druhá největší africká země však – navzdory slovu „demokratický“ ve svém názvu – přechod k samostatnosti nikdy nezvládla. Jejím prokletím je nerostné bohatství, jež je lákadlem pro cizí spekulanty: jsou tu naleziště ropy, drahých kovů i diamantů. Její historie je řetězem občanských válek, převratů i konfliktů se sousedními zeměmi.

Pravidelně se objevuje v žebříčcích nejhorších míst pro život kvůli chudobě a negramotnosti velké části obyvatelstva. Vysoká je úmrtnost dětí i matek při porodu. Opakovaně se objevují epidemie eboly.

Vztahy mezi Belgií a její bývalou kolonií jsou jako na horské dráze. V roce 2008 došlo dokonce na přerušení diplomatických styků. Od nástupu Tshisekediho k moci se však situace zlepšuje.