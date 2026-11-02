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Těžce skládaná vláda se rozpadá. Belgický premiér podal demisi, král vyčkává

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  13:18aktualizováno  13:18
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Bart Albert Liliane De Wever je belgický spisovatel, historik a politik, od...

Bart Albert Liliane De Wever je belgický spisovatel, historik a politik, od února 2025 předseda vlády Belgie. | foto: AP

Předseda Evropské rady António Costa (zleva), belgický premiér Bart De Wever,...
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Belgický premiér Bart De Wever v pondělí nabídl králi Philippovi svou demisi. A to poté, co se jeho koaliční vláda neshodla na podobě škrtů v rozpočtu na příští rok. Král však jeho rezignaci zatím nepřijal a hodlá se sejít s lídry ostatních koaličních stran. Jádrem sporu, který ohrožuje složitě sestavenou vládu pěti stran, je snižování veřejných výdajů. To prosazuje premiérova pravicově nacionalistická Nová vlámská aliance (N-VA) a frankofonní liberální Reformní hnutí (MR).

De Wever chce ušetřit až deset miliard eur (243 miliard korun), a to například prostřednictvím snížení výdajů na zdravotní péči. To však v několik měsíců trvajících rozhovorech odmítaly levicové a centristické koaliční strany, které naproti tomu navrhovaly například zvýšení majetkových daní nepřijatelné pro pravici.

Premiér v pondělí dopoledne dorazil do královského paláce v Bruselu, kde strávil více než hodinu, než bez komentáře odjel. „Král se svým rozhodnutím čeká a od zítřka (úterka) zahájí konzultace s lídry stran, které jsou součástí většinové koalice,“ uvedl poté králův úřad.

De Weverův kabinet vládne od loňského února, kdy se vlámský nacionalista chopil premiérské funkce po sedmi měsících vyjednávání, které je v zemi – rozdělené na vlámskou a valonskou část – tradičně složité. Král dal podle médií svým rozhodnutím premiérovi poslední šanci na dojednání rozpočtového kompromisu.

Pokud De Wever neuspěje, může panovník pověřit další strany vytvořením nové koalice, případně rovnou vyhlásit nové volby.

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