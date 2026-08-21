Z prodejce aut princem. Belgická královská rodina má překvapivého nového člena

Nový člen královské rodiny může užívat titul, nebude však mít všechna práva náležící monarchické dynastii; nestane se například následníkem trůnu, napsal web stanice BBC.
Laurent měl poměr s Iris Vandenkerckhoveovou před tím, než v roce 2003 vstoupil do manželství s princeznou Claire. Princův syn se identitu svého otce dozvěděl od matky ve věku 16 let. O čtyři roky později se odhodlal otce kontaktovat. Laurent svolil k testu DNA, který otcovství potvrdil.
Laurent oficiálně uznal Clémenta za svého potomka zhruba před půl rokem, na veřejnost se však informace dostala až nyní. Nový princ médiím řekl, že si zatím není jistý, jestli bude chtít používat příjmení královské dynastie de Saxe-Cobourg, neboť je prý hrdý na to své dosavadní.
Aféru s uznáváním veřejnosti neznámého potomka zažil i Laurentův otec Albert II., který byl belgickým králem v letech 1993 až 2013. Sochařka Delphine Boëlová si u soudu vymohla uznání otcovství. Uváděla, že její matka, baronka Sybille de Selys Longchampsová, měla s králem v 60. a 70. letech minulého století poměr, a ona se z něj narodila. Albert byl přitom od konce 50. let ženatý a jeho manželka Paola mu v letech 1960, 1962 a 1963 porodila tři děti – Philippa, Laurenta a dceru Astrid.
Laurentovi, který je patnáctým v nástupnické linii na belgický trůn, se v zemi přezdívá „prokletý princ“. Loni mu belgický soud zamítl žádost, aby mu k jeho šestimístnému platu přiznal také sociální dávky. Belgický parlament mu zase před osmi lety na rok odebral měsíční příspěvek, protože se bez povolení vlády a v námořnické uniformě zúčastnil recepce na čínském velvyslanectví. Dostal i několik pokut za překročení rychlosti a veřejnost jej také kritizovala za schůzky v Libyi, když byl ještě u moci tehdejší diktátor Muammar Kaddáfí.