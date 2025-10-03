V Belgii přeletěly drony nad vojenskou základnou, úřady zahájily vyšetřování

Belgické ministerstvo obrany zahájilo vyšetřování přeletu několika dronů nad vojenskou základnou v Elsenbornu, která leží nedaleko hranic s Německem. Drony nad základnou přeletěly v noci na pátek.
Vojáci a vojačky NATO na vojenské základnoě v belgickém Elsenbornu (18. října 2022) | foto: Profimedia.cz

Příslušníci policie a armády zkoumají ruský dron u obce Wohyń. (10. září 2025)
Policista kráčí vedle vozidel po uzavření vzdušného prostoru v Kodani. (23....
„Je to první případ tohoto druhu, o kterém víme,“ uvedla mluvčí ministerstva obrany. Nad vojenskou základnou přeletěl neupřesněný počet dronů, které poté odletěly směrem k Německu, dodala. Podle německého deníku Frankfurter Allgemeine se jednalo o patnáct bezpilotních letounů.

Kancelář ministra obrany Thea Franckena belgické televizní stanici VRT NWS potvrdila, že ministerstvo zahájilo vyšetřování. Podle televize drony přeletěly také kolem 01:45 v noci nad německou obcí Düren, která je od Elsebornu vzdálená 50 kilometrů a leží ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Nedaleko Dürenu se nachází vojenské letiště Nörvenich.

V Elsenbornu má belgická armáda velký výcvikový prostor, který využívá NATO. Na základně se také testují drony. Areál o celkové rozloze přibližně 28 kilometrů čtverečních byl vybudován za dob německého císařství, když tato oblast ještě patřila k Německu, uvádí Frankfurter Allgemeine.

Ve čtvrtek večer byly drony spatřeny také na mezinárodním letišti v Mnichově, které kvůli nim přerušilo provoz a zrušilo nebo odklonilo desítky letů. V minulých dnech drony podobným způsobem přelétaly nad civilní i vojenskou infrastrukturou také v Dánsku.

