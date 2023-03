Matka ubodala pět svých dětí. Místo doživotí se rozhodla pro eutanazii

Tragédie ve městě Nivelles před lety šokovala celou Belgii. Tehdy čtyřicetiletá matka Geneviéve Lhermitteová tam ubodala všech svých pět dětí ve věku od čtyř do 14 let a poté se pokusila spáchat sebevraždu. Když se jí to nepovedlo, zavolala záchranku.

Psycholožka Emilie Maroitová řekla stanici RTL-TVI, že Lhermitteová si pro vykonání eutanazie vybrala datum 28. února, což je den, kdy zabila své děti. Podle ní mohlo jít o poslední výraz respektu k jejich památce. „Nebo chtěla dokončit, co tehdy začala, protože měla v úmyslu zabít i sebe poté, co zabila je,“ sdělila.

Eutanazie je v Belgii legální více než 20 let. V loňském roce tento způsob odchodu ze světa zvolilo 2966 lidí, což bylo o desetinu více než v roce 2021.