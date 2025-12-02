Belgická policie při razii zadržela bývalou šéfku evropské diplomacie

  13:42
Belgická policie provedla razii v diplomatické službě EU v Bruselu a na evropské vysoké škole College of Europe v Bruggách v rámci vyšetřování podezření z podvodu. Zadržela tři podezřelé. Podle médií je mezi zatčenými bývalá šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová, která je od roku 2020 rektorkou univerzity v Bruggách.
Federica Mogheriniová při přednášce na Svobodné univerzitě v Berlíně. (7....

Federica Mogheriniová při přednášce na Svobodné univerzitě v Berlíně. (7. listopadu v Berlíně) | foto: CTK / imago stock&people / IMAGO ČTK

Věc se podle portálu Politico týká podvodů souvisejících se školením juniorních diplomatů financovaným Evropskou unií.

Web Euractiv informoval, že belgická policie provedla v časných ranních hodinách razie jak v budově unijní diplomacie a na College of Europe, tak také v soukromých domech.

Mluvčí Evropské komise ponechal podle agentury Reuters bez odpovědi otázku, zda jsou mezi zadrženými pracovníci unijní diplomatické služby.

Policie při prohlídkách zabavila dokumenty a zadržela tři lidi, které chce vyslechnout kvůli podezření z podvodu při zadávání veřejných zakázek, korupce a střetu zájmů.

Podle agentury AFP zadrželi vedle Mogheriniové i další dva lidi v Bruselu, mezi nimiž je i vysoký úředník Evropské komise. Podle deníku Le Soir je jedním z nich bývalý generální tajemník EEAS v letech 2021 až 2025 Stefano Sannino. Mogheriniová vedla unijní diplomacii v letech 2014 až 2019.

Podle jednoho očitého svědka vtrhlo v úterý v 7:30 ráno do sídla EEAS asi deset policistů v civilním oblečení. Razii potvrdil serveru Euractiv i další úředník diplomatické služby EU.

Vyšetřování bylo zahájeno poté, co se objevila obvinění, že diplomatická služba EU a College of Europe zneužily v letech 2021 a 2022 veřejné prostředky Evropské unie.

„Tyto razie jsou nejnovějším velkým skandálem, který zasáhl instituce EU, a vytváří tlak jak na College of Europe, tak na její rektorku Federicu Mogheriniovou, která dříve vedla EEAS a letos zahájila druhé pětileté funkční období ve funkci,“ uvedl Euractiv.

