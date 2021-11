Belgie lockdown zatím odvrátila. Vakcinace zabrala, ale na virus nestačí a vláda zvažuje další kroky

V sychravém ranním oparu postávají před bruselskou klinikou Svatého Lukáše přihrblé postavy s kabáty přehozenými přes nemocniční andělíčky. Někteří se přidržují kapaček na kolečkách a potahují z cigaret, jiní si povídají s blízkými, kteří přišli na návštěvu. Kdo nemá potvrzení o bezinfekčnosti, za zdi nemocnice nesmí, a tak je jednodušší se setkat na parkovišti před vchodem.

Nejen režim vstupu museli nedávno u svatého Lukáše změnit kvůli epidemické situaci, znovu také lékaři odkládají některé operace. Volných lůžek by tady měli pro covidové pacienty dost, nemocnice ale naráží na nedostatek personálu. Dlouhodobý problém pandemie prohloubila. Část zdravotníků se nakazí covidem, další chybí kvůli vyčerpání. Strmé tempu růstu denních přírůstků nakažených vyvolává obavy, že může být znovu hůř. Včera dosáhla sedmidenní incidence udávající počet nově nakažených na 100 tisíc obyvatel 829,2, což je o tři stovky případů víc než před týdnem.

Žena prochází v Bruselu okolo výlohy luxusního obchodu.

Právě kvůli tomu belgická federální vláda začala zpřísňovat epidemická opatření. Zaměstnavatelům nařídila, aby na čtyři dny v týdnu poslali zaměstnance pracovat z domova, je-li to možné. Školy budou muset detektory CO2 hlídat přísun čerstvého vzduchu do tříd. A povinné nošení roušek se vedle obchodů, barů a restaurací vrací také do kin, divadel a dalších zařízení.

Navzdory rekordním přírůstkům nakažených ale tentokrát vláda nesáhla po lockdownu, a to z prostého důvodu: „Naštěstí máme vakcíny a devět z deseti dospělých v naší zemi se nechalo naočkovat. Je to díky snaze vás všech, kdo jste si přišli pro vakcínu, že dnes nemusíme přistoupit k lockdownu a veřejný život tak může pokračovat,“ vzkázal Belgičanům z televizních obrazovek federální premiér Alexander de Croo.

Belgie s víc než 85% proočkovaností dospělé populace obsazuje čelná místa evropských žebříčků. A data z praxe význam vakcín dokládají. Přírůstky nakažených sice nikdy nebyly vyšší, situace v nemocnicích je přesto nesrovnatelně klidnější než při předchozích vlnách. V celé jedenáctimilionové zemi covidoví pacienti aktuálně obsazují méně než 600 lůžek na jednotkách intenzivní péče. Když se do podobné fáze dostala podzimní vlna loni, bylo to 2,5krát tolik. Současně covidu denně podléhalo pětinásobně více lidí než dnes.Loni touto dobou už Belgie vstupovala do úplného lockdownu, který vláda nakonec uvolnila až po víc než půl roce. Tentokrát kabinet věří, že situaci zvládne i bez zavírání ekonomiky.

Experti jsou ale v očekávání opatrní. Přední belgický virolog Marc Van Ranst by si opatření přál přísnější, navrhoval povinné nošení roušek i pro děti od devíti let. „Je to přijatelný balíček, ale je zatím velmi těžké předvídat, zda budou nová opatření stačit. Křivky v tuto chvíli rostou strmě,“ řekl Van Ranst ve vlámské veřejnoprávní televizi. I nakonec relativně mírné zpřísnění u části veřejnosti vyvolává odpor. „Pro mnoho lidí jsou nová opatření nepochybně zklamáním, ale jde o naprosté minimum, co nyní musíme podstoupit,“ reagoval ministr zdravotnictví Franck Vandenbroucke.

Belgičané do vakcín vkládali naději na ukončení epidemie. Průzkumy veřejného mínění ukazovaly vysoký zájem o očkování od samého počátku. Přispěl k němu i klidný a konsenzuální postoj současné i předchozí vlády. Může to znít jako paradox vzhledem k extrémně složitému administrativnímu systému země (v Belgii na různých úrovních funguje devět ministrů zdravotnictví), možná ale právě kvůli tomu vláda vsázela na co nejvíce předvídatelné a neměnné vystupování v souladu s doporučením expertů.

Že strategie založená na očkování sice pomohla, ale epidemii neukončila, teď vyvolává v politických kruzích nepříjemnou debatu, co dělat dál. Prozatím chce vláda dotáhnout přeočkování seniorů a dalších rizikových skupin. Vedle odmítačů vakcín právě ti aktuálně patří k typickým pacientům covidových oddělení. Socialistické strany v belgickém parlamentu i vlámští křesťanští demokraté si ale už pohrávají s myšlenkou na povinné očkování.