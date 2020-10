Belgie má jako první země na světě transgenderovou ministryni, De Sutterová bude i vicepremiérkou

BRUSEL Belgie má jako první země na světě ve vládě transgenderovou ministryni. Napsal o tom britský list The Times. V novém kabinetu premiéra Alexandera De Crooa bude zasedat jako zástupkyně zelených Petra De Sutterová, která získala funkci vicepremiérky a bude mít na starosti oblast veřejných služeb. V belgické politice De Sutterová působí už dlouho, mimo jiné byla i senátorkou a europoslankyní.

Sedmapadesátiletá politička je vzděláním lékařka, vede oddělení reprodukční medicíny na univerzitě v Ghentu.



„Do politiky jsme vstoupila v roce 2014 a okamžitě se na mě začalo útočit. Je smutné, že se útočí na lidi, a nikoli na jejich myšlenky nebo činy. Dnes už jsou ale reakce pozitivní,“ citoval De Sutterovou deník The Times.

„Máme radost, že členka trans komunity byla jmenována do tak vysoké politické funkce,“ citovala agentura Reuters Matta Bearda, šéfa organizace All Out, která hájí práva LGBT (tedy komunity leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob). Podle něj se belgická vláda může stát inspirací pro další země.

Nová belgická vláda složila přísahu ve čtvrtek. Vznikla téměř 500 dní po parlamentních volbách poté, co se na ní dohodlo sedm stran z vlámské i valonské části země. Nový kabinet tvoří liberálové, zelení a sociální demokraté z obou jazykových částí a vlámští křesťanští demokraté.