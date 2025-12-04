Rusko neprohraje, bylo by to nežádoucí, aktiva dostane zpět, řekl belgický premiér

Belgický premiér Bart De Wever v úterý vzbudil rozruch, když uvedl, že porážka Ruska je pouze iluzí a pohádkou. Proto zmrazený majetek připadne po válce zpět Rusku, které Belgii vyhrožovalo odvetou, pokud jeho majetek zabaví, uvedl De Wever. Evropská komise přesto ve středu navrhla reparační půjčku Ukrajině, zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy v EU, které se ve velké míře nachází právě v Belgii.
De Wever tvrdí, že je Belgie kolem otázky zabavení zmrazených aktiv Ruska pod „neuvěřitelným tlakem“. Zároveň trvá na tom, že pokusy o převod ruských finančních prostředků na Ukrajinu označuje za krádež.

„Krádež zmrazených aktiv jiné země, jejích suverénních investičních fondů, se nikdy předtím nestala. Jde o peníze Ruské centrální banky. Ani během druhé světové války nebyly německé peníze zabaveny, ale zmrazeny,“ řekl v rozhovoru pro deník La Libre.

Podle předsedy belgické vlády by byla porážka Ruska nežádoucí. „Ale kdo doopravdy věří, že Rusko na Ukrajině prohraje? Rusko neprohraje. To je pohádka, naprostá iluze. Je dokonce nežádoucí, aby prohráli, aby se země, která disponuje jadernými zbraněmi, nerozšířila o nestabilitu,“ vysvětloval.

Kreml podle něj pohrozil Bruselu v případě zabavení zmrazených aktiv přímou odvetou. „Kdo by věřil, že by Putin klidně přijal konfiskaci ruského majetku? Moskva dala jasně najevo, že pokud ke konfiskaci dojde, Belgie a já osobně poneseme následky navždy. To se zdá být docela dlouhá doba.“

Držení zmrazených ruských aktiv je navázáno na sankce, které EU vůči Rusku přijímá a každých šest měsíců prodlužuje. Prodlužování sankčních balíčků přitom musí být jednomyslné. Belgie má obavy mimo jiné z toho, že by některé ze zemí EU, například Maďarsko či Slovensko, mohly v budoucnu prodloužení sankcí vetovat, což by znamenalo uvolnění zmrazených ruských aktiv, a Belgie by tak musela finance Rusku okamžitě vrátit.

De Wever již v říjnu na summitu zmínil, že jeho země má tři podmínky. Zaprvé požaduje, aby všechny evropské země postupovaly společně. „Protože je to velmi riskantní, budeme čelit obrovským nárokům,“ vysvětlil premiér. Zadruhé bude po ostatních evropských státech žádat záruky. „Pokud bude nutné peníze vrátit, každý členský stát se na tom musí podílet,“ uvedl De Wever.

Jeho třetí požadavek se také týkal ostatních členských států. „Všechny země se zmrazenými aktivy musí postupovat společně s námi,“ uvedl. Velké množství ruských peněz je podle něj i v jiných zemích, které však o tomto tématu mlčí.

Přes belgickou nevoli Evropská komise ve středu navrhla dvě řešení na podporu finančních potřeb Ukrajiny v letech 2026 až 2027. Jedním je půjčka od Evropské unie, druhým reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v EU.

Nyní je podle komise na členských státech unie, aby se rozhodly, jak postupovat. Komise doufá, že se shody podaří dosáhnout nejpozději na summitu EU, která začíná 18. prosince v Bruselu. Ukrajina přitom finanční podporu potřebuje rovněž velmi brzy, konkrétně ve druhé čtvrtině příštího roku.

„Ukrajina je na kritické křižovatce, vyjednávaní o míru pokračují, ale vidíme, že Rusko stupňuje své útoky, jsou stále intenzivnější a narůstá potřeba financování Ukrajiny,“ uvedla na tiskové konferenci v Bruselu šéfka komise Ursula von der Leyenová.

Válka na Ukrajině

Spekulace ze zákulisí: Pavlovi se nelíbí další kandidát. A povede Macinka dva resorty?

Prezident republiky Petr Pavel přichází na konzultace s kandidáty na posty...

Macron v Číně domlouvá mír pro Ukrajinu. Chce využít vazeb Pekingu na Rusko

Čínský prezident Si Ťin-pching ve čtvrtek v Pekingu s veškerou pompou přivítal...

