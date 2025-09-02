Belgie uzná na zasedání OSN jako další stát existenci státu Palestina

V době pokračujících izraelských operací v Pásmu Gazy, které židovský stát zahájil v reakci na útok teroristického hnutí Hamás před dvěma lety v říjnu, sílí mezinárodní tlak na Izrael ve snaze přimět jej brát ohledy na životy civilistů.
Francie v červenci oznámila, že Stát Palestina uzná na zasedání VS OSN. K podobnému kroku se chystá i Kanada a pokud Izrael nekývne na příměří a další ústupky, tak i Británie.
„Palestina bude Belgií uznána na zasedání OSN!“ napsal ministr na síti X. Doplnil, že Belgie přijme tvrdé sankce proti izraelským představitelům. Humanitární situace v Gaze je podle něho neudržitelná, proto musí Belgie zesílit tlak na izraelský kabinet i na teroristy z Hamásu.
Existenci Palestiny uznávají tři čtvrtiny zemí
Existenci Státu Palestina uznávají zhruba tři čtvrtiny členských zemí OSN, tedy okolo 150 států.
Belgická média psala o tom, že podpora uznání Palestiny vnesla rozkol do široké a pestré vládní koalice, než se nakonec Prévotovi podařilo navzdory původnímu odporu vlámských nacionalistů a dalších pravicových politiků prosadit svůj dlouhodobý postoj.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu téměř 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 63 557 Palestinců, uvedla palestinská tisková agentura WAFA. OSN tato data podle agentury AFP považuje za spolehlivá.