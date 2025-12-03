Brusel pobouřil betlémem „pro všechny“ bez obličejů. Ježíškovi sťali hlavu

Autor:
  11:02aktualizováno  11:02
Nově instalovaný betlém na bruselském náměstí Grand Place vyvolal kontroverzi kvůli netradičnímu zpracování. Instalace figur bez tváří rozdělila návštěvníky i politiky. Po víkendovém vandalismu, kdy byla figurka Ježíška sťata a její hlava z výstavy odcizena, město zavedlo dodatečná bezpečnostní opatření na ochranu instalace.

Netradiční betlém, který letos město Brusel umístilo na Grand Place, má podobu látkových siluet bez obličejových rysů. Autorka instalace Victoria-Maria Geyerová vysvětluje, že zvolila univerzální ztvárnění, v němž se může vidět každý návštěvník. Německá designérka, která žije v Bruselu a je praktikující katolička, vysvětluje, že navrhla instalaci v 360 stupních, aby si ji každý mohl prohlédnout ze všech úhlů.

Vánoční betlém bez obličejů na bruselském Grand Place budí kontroverzi. (28. listopadu 2025)
Vánoční betlém bez obličejů na bruselském Grand Place budí kontroverzi. (28. listopadu 2025)
Vánoční betlém bez obličejů na bruselském Grand Place budí kontroverzi. (28. listopadu 2025)
Bruselský betlém bez tváří je terčem kritiky
9 fotografií

Část veřejnosti však považuje provedení za málo čitelné a klade otázky i ohledně nákladů na realizaci, píše portál The Brussels Times.

Negativní reakce se o víkendu ještě zintenzivnily poté, co neznámý pachatel poškodil figurku Ježíška a odcizil její hlavu. Město následně zavedlo dodatečná bezpečnostní opatření na ochranu instalace.

Není to ale poprvé, co se betlém na Grand Place stal terčem vandalů. V roce 2017 zmizela celá figurka Ježíška a nikdy nebyla nalezena. V roce 2014 byla hlava Ježíška odstraněna aktivisty během politické demonstrace a v roce 2015 byl betlém přes noc poničen.

Kontroverze se přesunula i do politického prostoru poté, co George-Louis Bouchez, předseda Reformního hnutí (MR), požadoval nahrazení výstavy. „Tyto postavy bez tváří jsou spíše poctou zombie vyskytujícím se v okolí bruselských nádraží, než že by to byl betlém,“ vyzval občany, aby podepsali petici k odstranění instalace. Podle zástupců hnutí bude příští rok MR požadovat obnovení tradičního betlému na Grand Place.

„Chci se vrátit k pozitivnímu vánočnímu duchu,“ kladl důraz na politiky starosta města Bruselu Philippe Close. „Budeme o tom znovu diskutovat s církevními úřady pro příští rok. Ti již dali najevo, že jsou tomu nakloněni,“ dodal.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.