Belgie žije honem na uprchlého zradikalizovaného vojáka, virolog podráždil jeho stoupence

Brusel V nevídanou celonárodní událost přerostlo v Belgii neúspěšné dvoutýdenní pátrání po uprchlém ozbrojeném vojákovi, který vyhrožoval likvidací známého virologa prosazujícího tvrdá pandemická omezení. Zatímco ministryně obrany čelí kvůli útěku a bezvýsledné pátrací snaze stovek vojáků výzvám k odstoupení, tisíce Belgičanů dávají najevo sympatie uprchlíkovu ráznému odmítání koronavirových zákazů.

Napjatou situaci ještě vyhrotil zmíněný vědec hlídaný policií na neznámém místě, když se do radikálových stoupenců pustil v internetové diskusi.

Šestačtyřicetiletý Jürgen Conings uprchl minulé pondělí s autem naloženým automatickými puškami, granáty či dalšími těžkými zbraněmi. Příslušník elitních jednotek se zkušenostmi z Iráku či Afghánistánu se podle informací policie ve stejný den pohyboval v okolí domu virologa Marka Van Ransta, jemuž předtím hrozil likvidací. Policie vědce, jenž patří k nejznámějším stoupencům rázných společenských omezení, ukryla a hlídá.

V prvních dnech po útěku se dostala pod tlak médií a opozice ministryně obrany Ludivine Dedonderová, která přiznala pochybení systému, jenž umožnil vojákovi známému radikálními sklony utéci s výzbrojí pro celou jednotku. Ministryně slíbila přísnější pravidla přístupu vojáků ke zbraním a ustála i pozdější výtky, že pátrání dlouhodobě nikam nevede. Některé odhady hovoří o tom, že země za pátrání utratila už desítky milionů eur, ačkoli Conings podle jedné z verzí už uprchl do zahraničí.



Belgická média denně v hlavním vysílacím čase a na prvních stránkách přinášejí obrázky ozbrojených lidí v uniformách pročesávajících lesy přírodního parku Hoge Kempen poblíž nizozemských hranic. Radikála hledá na 300 vojáků a 120 policistů s desítkami pátracích psů. Úřady naposledy ve čtvrtek tvrdily, že jsou jeho nalezení blízko.

„Není to Rambo. Ano, je třeba ho neutralizovat, ale atomovou bombu na Belgii nehodí,“ řekl listu La Libre bývalý vyšetřovatel protiteroristického oddělení policie Alain Grignard. Obavy ve společnosti podle něj zbytečně přiživují média tím, že Coningsovu případu věnují denně tolik pozornosti.

Podle některých komentátorů veřejného dění se hon na Coningse stal celospolečenským tématem nejen kvůli tomu, jaké nebezpečí zkušený voják představuje. Tisíce lidí mu dávají najevo podporu, neboť pro ně představuje symbol boje proti koronavirovým omezením, jež považují za zbytečná. „Covidová krize mezi částí lidí vzbudila podezíravost k úřadům, což může vysvětlil popularitu Jürgena Coningse u části obyvatel,“ řekl televizi RTBF politolog David Sinardet.

Mezi jeho stoupenci, kterých se na facebooku a dalších sítích shlukují desítky tisíc, je podle expertů znatelný ruský vliv. Poté, co facebook kvůli radikálním projevům zrušil skupinu čítající před 40 000 uživatelů, se uchýlili na nešifrovanou síť Telegram. Tam se s nimi tento týden pustil do debaty i sám zamýšlený Coningsův terč Van Ranst.

„Myslel jsem, že se tady porozhlédnu a objevím nějaké myšlenkové vření. Ale musím říci, že jsem zklamán,“ napsal v diskusi Van Ranst, který Coningovým obdivovatelům ještě vyčetl množství gramatických chyb v příspěvcích. Sklidil řadu popuzených reakcí. Později v rozhovoru s televizí VRT News potvrdil, že se to skutečně byl on a že to nejspíš „nebylo moudré“.