Běloruská policie prý použila proti protestujícím české granáty. Vyvážet se nesmí, přesto jsou k prodeji na internetu

Minsk/Praha Běloruská policie při zásahu proti demonstrantům, nespokojeným s oznámením opětného vítězství Alexandra Lukašenka v prezidentských volbách, údajně použila české zábleskové granáty. Naznačují to informace, které se i se snímky objevily na internetu. Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) napsalo, že pravost fotografií nemůže potvrdit ani vyvrátit.

Na fotografiích je vidět, že se jedná o předmět, který je opatřený štítkem s českým nápisem Zásahová výbuška P1. Server Life.ru v této souvislosti poznamenal, že tyto prostředky používají hlavně ozbrojené síly a bezpečnostní složky při rozhánění davu a rovněž k zastrašení, případně i ke zvládnutí pachatelů trestné činnosti.



Life.ru rovněž poznamenal, že tuto výbušku si lze obstarat i na některých speciálních webových stránkách. Cena je přitom „něco málo přes 2000 rublů“ (přes 600 korun).

Ministerstvo zahraničních věcí pro Lidovky.cz uvedlo, že pravost fotografií nemůže potvrdit ani vyvrátit. Vývoz tohoto materiálu do Běloruska je zakázán, Česká republika na něj podle MZV udržuje embargo, které platí téměř deset let. Ministerstvo však nevyloučilo, že se do Běloruska zásahové výbušky dostaly za pomoci překupníků, případně ještě před rokem 2011. Na fotografiích je vidět rok 2012, které zřejmě označuje datum expirace.

MZV ve svém oficiálním stanovisku vyzvala běloruskou vládu, aby přestala trestat občany za výkon ústavou garantovaných práv a zákroky represivních složek označila za nepřijatelné.



„Považujeme za politováníhodné, že nebylo umožněno řádné působení volební pozorovatelské mise OBSE, jediné důvěryhodné mezinárodní organizace monitorující volby v tomto regionu. Česká republika plně respektuje a podporuje nezávislost a suverenitu Běloruska, zároveň však bude za každých okolností podporovat svobodu projevu, shromažďování a rovnou politickou soutěž,“ píše MZV.

Vývozní licenci v Česku smí udělovat pouze ministerstvo průmyslu a obchodu. Od toho Lidovky.cz vyjádření zatím nedostaly. Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek uvedl, že ministerstva obrany a zahraničních věcí vydávají k licencím pouze stanoviska. „K Bělorusku jsme již mnoho let žádné souhlasné stanovisko nedali,“ řekl pro Lidovky.cz.

Podle Gabriela Ročkaiho z Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva není na výrobku vidět kromě českého názvu identifikace výrobku, země výroby ani způsob použití. Zřejmě se podle něj jedná o pyrotechnický výrobek, na který se vztahují evropské směrnice. Ty určují, že výrobek musí nést předepsané označení a původ výroby. Tomuto zákonu nepodléhají pyrotechnické výrobky určené k využití ozbrojenými silami ČR, například armádou, policií nebo vězeňskou službou.



Zásahová výbuška značení P1 obsahuje 14 minivýbušek, které při odpálení vyprodukují oslnivě silný záblesk a ránu zhruba 130 decibelů.

Zásahové výbušky tohoto typu spadají pod technickou pyrotechniku, označení P1 platí pro pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí. Granáty tohoto typu jsou volně dostupné v internetových obchodech, například na webu Army Emzak za 650 korun. Web uvádí, že výrobek je dostupný pouze lidem starším 21 let. Za stejnou cenu zábleskový granát nabízí i obchod Army Arms.

Lidovky.cz také oslovily firmu Zeveta, která má zásahovou výbušku s pálkovým zapalovačem zařazenou na svém katalogu. Firma do vydání článku neodpověděla.