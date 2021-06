Běloruské opozici v zahraničí se daří vytvářet tlak na Lukašenka, říká politolog

MINSK/MOSKVA Běloruská politická emigrace zažívá své nejvlivnější období. A to i navzdory tvrdým represím v domovské zemi a pronásledování ze strany režimu Alexandra Lukašenka, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz běloruský politolog žijící v Polsku Pavel Usov.

Lidovky.cz: Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská je na návštěvě České republiky. Byla přijata předsedou Senátu, premiérem a prezidentem. Jaký význam mají podobné návštěvy pro běloruskou opozici?

Jde o klíčový nástroj zahraniční politiky štábu Svjatlany Cichanouské i jí samotné. Je to mechanismus delegitimizace Lukašenka. Je to ukázka postoje hostitelských států k Lukašenkovi jako nelegitimnímu prezidentovi a jeho režimu, který má teroristické rysy. Návštěva Cichanouské tento fakt zdůrazňuje. Za celou dobu existence nezávislého Běloruska a existence autoritářského režimu opoziční lídři nikdy neměli šanci vystoupat na tak vysokou politickou úroveň. Nikdy neměli takový politický vliv, jako má Cichanouská. Bylo nemožné si představit, že se běloruský opoziční lídr může setkat s čelnými představiteli evropských států. Je to důležité nejen pro samu běloruskou opozici, ale i pro celou běloruskou společnost. Můžeme hovořit o legitimizaci běloruské opozice. Vedle toho že podobné návštěvy jsou projevem solidarity s Bělorusy ještě navíc pomáhají ke vzniku různým vzájemných projektů a iniciativ na podporu demokratické běloruské společnosti.

Pavel Usov

Lidovky.cz: Jaký vliv má paní Cichanouská na situaci v samotném Bělorusku odkud musela krátce po prezidentských volbách loni v srpnu uprchnout?

Její vliv je spíš ideologický, hodnotový. Je nutné si uvědomit, co se v zemi děje. V atmosféře teroru trvající už 8 měsíců je mimořádně obtížné ovlivňovat procesy uvnitř Běloruska. A také, mobilizovat obyvatele k nějakým akcím ze zahraničí není příliš morálně správné. Cichanouská a její štáb podporují všechny občanské iniciativy v Bělorusku. Ale záleží na lidech přímo v zemi jestli se jich zúčastní. A to z prostého důvodu: to oni riskují svými životy, zdravím a svobodou. Cichanouská je občas kritizována, že nemá jasný plán jak změnit vládnoucí režim v Bělorusku a co konkrétně má dělat běloruská opozice. Vzhledem k vypjaté situaci v zemi je ale obtížné něco požadovat po ní. Ona je především symbol.

Lidovky.cz: Jak Cichanouskou naopak vnímá Lukašenkův režim?

Režim se ji snaží pošpinit nebo diskreditovat, třeba prostřednictvím Prataseviče (běloruský aktivista Raman Pratasevič byl unesen běloruskou tajnou službou KGB, pak před televizními kamerami očernil běloruskou opozici v zahraničí, pozn. redakce). To vypovídá o tom, že Cichanouská je pro režim hrozba. Pokud by nebyla hrozbou, pokud by neovlivňovala dění v Bělorusku a okolo Běloruska, tak by jí Lukašenkův režim nevěnoval takovou pozornost.

Lidovky.cz: Jakou funkci zastává běloruská politická emigrace?

Do loňských protestů spojených s prezidentskými volbami fakticky žádná běloruská politická diaspora v zahraničí neexistovala. Šlo pouze o emigranty. Kvůli událostem loňského a letošního roku došlo k institucionalizaci Bělorusů v zahraničí jako organizovaného politického uskupení. Nejen díky Cichanouské, ale celkově běloruské diaspoře v zahraničí se daří vytvářet tlak na Lukašenkův režim. Mimořádně vysoká aktivita běloruské diaspory v zemích středovýchodní Evropy, v Česku, Slovensku, Polsku, Německu, Pobaltí, na Ukrajině je hnacím motorem tohoto tlaku. Důležité je i vytváření různých center, která poskytují pomoc politických uprchlíkům. Vlna politických uprchlíků je obrovská. Za celou dobu moderní běloruské nezávislosti nic takového nebylo.

Lidovky.cz: Nakolik je důležitá pro běloruskou společnost aktivita běloruské diaspory v zahraničí? Cítí její podporu?

Vysoká aktivita Bělorusů v zahraničí umožňuje poskytovat morální, ale i finanční pomoc těm lidem, kteří zůstali v Bělorusku. Běloruská emigrace je důležitá i z hlediska budoucnosti Běloruska. Aktivizace a politizace, vzedmutí vlasteneckého cítění u Bělorusů v zahraničí je základním kamenem nového Běloruska. Vlastenecky orientovaní lidé v zahraničí, pro než je prioritou národní kultura a jazyk, jsou nositelé nové běloruské státnosti, která nahradí současný systém v Bělorusku, jež je obsahově protiběloruský. Běloruskou diasporu dnes tvoří lidé, kteří žijí a pracují v demokratické atmosféře. Proto budou mít jiné hodnotové nároky a očekávání od nových politických institutů v Bělorusku.

Lidovky.cz: Nedávno byl běloruskou tajnou službou KGB unesen aktivista Raman Pratasevič. Jsou na místě obavy, že se Lukašenkův režim chystá dál tvrdě zasahovat proti běloruské opozici v zahraničí?

Očekával jsem, že se k tomu Lukašenkův režim uchýlí ještě před tím, než došlo k incidentu s přinuceným přistáním letounu Ryanair v Minsku a k únosu Prataseviče. V polovině dubna byli v Moskvě zadrženi právník Jurij Zenkovič a politolog Alexandr Feduta. Jsou obviněni ze spiknutí proti Lukašenkovi. Jejich zadržení proběhlo ve spolupráci s ruskými tajnými službami. Je nutné si uvědomit jak těsně spolupracují běloruské a ruské tajné služby. Moskva a Minsk se nedávno dohodly na konsolidaci spolupráce nejen v boji proti Západu, ale i v potlačování politické opozice v zahraničí. Myslím si, že Lukašenkův režim bude provádět podobné akce i v budoucnu. Může dojít dokonce k likvidaci nepohodlných opozičníků. Představitelé Lukašenkova režimu to nejednou slibovali. Krátce po uvěznění Prataseviče se Lukašenkovi věrný politik Aleg Hajdukevič nechal slyšet, že by měl být unesen ze zahraničí bývalý diplomat a zahraničněpolitický poradce Cichanouské Pavel Latuška. Jestliže o tom zcela nepokrytě hovoří, tak je jasné, že o tom přemýšlí. Proto bych takové operace nevyloučil.