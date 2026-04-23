Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Autor:
  13:16aktualizováno  13:16
Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často objevuje po prezidentově boku. Lukašenko měl mladé milenky už v minulosti. Z jedné kdysi udělal běloruskou poslankyni. Ta se do parlamentu dostala, aniž vedla kampaň.
Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija Korotká (1. února 2026) | foto: koláž iDNES David Votruba

„Jako obvykle upoutala pozornost běloruského vůdce na soutěžích krásy. Čím dál častěji se teď objevuje po jeho boku,“ píše běloruský portál Buro. Mladá žena, kterou od Lukašenka dělí padesát let, pochází údajně z bohaté rodiny a už od dvanácti let studovala na kadeřnické a kosmetické Národní škole krásy v Minsku.

Ta podle portálu „oficiálně školí budoucí modelky a vyhledává kandidátky na soutěže krásy, v praxi však vybírá společnice na akce pro Alexandra Lukašenka a jeho doprovod“. Postupně se dívka stala členkou Lukašenkovy skupiny krásek.

S prezidentem se zúčastnila různých akcí včetně hokejových zápasů, sázení stromů a novoročního plesu. Poté se její kariéra rozjela. „Jela na několik soutěží, od regionálních soutěží Miss Minsk a Miss Viva Braslav až po celostátní Miss Bělorusko (dvakrát) a mezinárodní soutěž Miss BRICS,“ píše Buro.

Soutěž se letos v březnu konala vůbec poprvé, a to v ruské Kazani. Své zástupkyně vyslalo sedmnáct s Kremlem spřátelených zemí. Lukašenkova údajná milenka skončila třetí.

„Tato vytrvalost pomohla nejen její kariéře, ale i rodinnému podnikání – které bylo mimochodem již poměrně bohaté,“ dodává portál. Běloruské rádio Signal pak uvádí, že se chvíli spekulovalo, že je dívka přítelkyní Lukašenkova nejmladšího syna Nikolaje. „Ale převládající názor je, že je novou oblíbenkyní Lukašenka,“ dodává.

aliya__andreeva

Президентский новогодний бал во Дворце Независимости✨

Быть частью этого события, представлять талантливую молодежь нашей страны – это огромная честь и вдохновение. Слова Президента, его напутствия и вера в молодое поколение заряжают невероятной энергией и желанием развиваться, творить и приносить пользу.

26. prosince 2025 v 19:25, příspěvek archivován: 23. dubna 2026 v 12:41
Sama Korotká k fotce z prezidentova plesu na Instagramu napsala: „Být součástí této akce, reprezentovat talentovanou mládež naší země je velkou ctí a inspirací. Prezidentova slova, jeho vedení a víra v mladší generaci nabíjí neuvěřitelnou energií a touhou rozvíjet, tvořit a mít prospěch.“

Jednou z předchozích favoritek byla Miss Běloruska 2018 Maria Vasilevičová. Ta se ve dvaadvaceti letech stala poslankyní – bez politických zkušeností i bez toho, že by vedla předvolební kampaň. Stačilo, že se pravidelně objevovala po prezidentově boku.

