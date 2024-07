Lukašenko chce napravit vztahy se Západem. Do Běloruska zve na bezvízový režim

Rozhodnutím hlavy státu se existující bezvízový režim při vstupu do Běloruska pro občany Polska, Litvy, Lotyšska rozšiřuje na občany dalších 35 zemí, uvedl i s příslušným seznamem evropských zemí úřad, který má na starosti ochranu běloruských hranic.

Občané uvedených zemí budou smět setrvat v Bělorusku nejvýše 30 dnů od vstupu, ale tuto možnost mohou opakovaně využít po celé stanovené období, tedy od 19. července do 31. prosince letošního roku včetně. Avšak celkový počet dnů strávených v Bělorusku bez víz nesmí překročit 90 v kalendářním roce, upozornily úřady. Cizinci, kteří bezvízově přicestují do Běloruska, smějí pokračovat tranzitem do třetích zemí – s výjimkou Ruské federace, dodaly.

Až dosud směli Evropané s běloruskými vízy setrvat v zemi nejvýše 30 dnů a museli přiletět na mezinárodní letiště v Minsku, napsal Reuters.

Minsk čelí sankcím Západu za to, že v roce 2022 dovolil Rusku využít běloruské území k útoku na Ukrajinu. Ještě dříve Západ reagoval sankcemi na to, že Lukašenko rozdrtil vlnu protestů po prezidentských volbách v létě 2020, které opozice a Západ pokládají za zfalšované. Další prezidentské volby mají následovat v příštím roce. Lukašenko, který je u moci od roku 1994, je pokládán za blízkého spojence ruského prezidenta Vladimira Putina.