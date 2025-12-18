Orešnik je od středy v Bělorusku. A půjde do bojové služby, oznámil Lukašenko

  17:14aktualizováno  17:14
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně.
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem projevil zájem o výstavbu další jaderné elektrárny. (26. září 2025) | foto: Profimedia.cz

„Orešnik je od včerejška (od středy) v Bělorusku. A půjde do bojové služby,“ řekl autoritářský běloruský lídr, který je věrným spojencem ruského režimu.

Předloni Minsk a Moskva podepsaly dokumenty ohledně rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku. Tyto zbraně jsou určené k dosažení konkrétních vojenských cílů přímo na bojišti, čemuž odpovídá jejich nižší ničivá síla (zpravidla do 50 kilotun) a omezený dosah nosičů ve srovnání se zbraněmi strategickými, které slouží k odstrašování a ničení rozsáhlých územních celků.

Ruský prezident Vladimir Putin letos v létě oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu orešniků a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny v Bělorusku.

V boji ruská armáda Orešnik (v překladu Líska) v nejaderné verzi použila poprvé loni v listopadu k útoku na ukrajinské Dnipro. Rusko válku proti Ukrajině vede od února 2022. Minsk na začátku invaze umožnil ruským ozbrojeným silám, aby na Ukrajinu vpadly i z běloruského území.

