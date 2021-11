U hranic Polska a Běloruska se omylem zastřelil voják. Na výstřelu údajně neměl podíl nikdo další

„Velmi smutná zpráva. Voják z 11. lubušské divize zemřel při plnění služby. Vyjadřuji soustrast jeho nejbližším,“ napsal v sobotu večer na Twitteru mluvčí ministra pověřeného koordinováním polských tajných služeb Stanislaw Žaryn.

Dodal, že podle předběžných informací šlo o nešťastnou náhodu, v níž nefiguroval nikdo další.

Stanisław Żaryn @StZaryn Bardzo smutna wiadomość. Żołnierz @11LDKPanc zmarł w czasie pełnienia służby. Wyrazy współczucia dla najbliższych.

Nejedná se přitom o první úmrtí na bělorusko-polských hranicích. V pátek zde polští policisté našli mrtvého Syřana, příčina smrti není jasná. Podle agentury AP se jednalo o devátého mrtvého na polsko-běloruských hranicích během současné migrační krize, agentura AFP psala o 11 mrtvých. V sobotu k nim přibyl právě polský voják.

U hranic s Běloruskem je nyní na patnáct tisíc vojáků, které tam polská vláda vyslala na pomoc pohraničníkům kvůli většímu počtu migrantů z Blízkého východu.

Ti se přes tuto hranici snaží dostat už několik měsíců, v posledním týdnu se jich tam ale nahromadilo několik tisíc. Větší skupiny migrantů se v posledních dnech opakovaně snaží dostat přes plot z žiletkového drátu, používají při tom i slzný plyn.

V sobotu večer se to podařilo asi padesáti migrantům. Skupina prorazila bariéru na hranici s Běloruskem a dostala se do Polska. Informovala o tom polská policie.



Značná část migrantů pochází z iráckého Kurdistánu, tamní úřady usilují o to, aby se k nim mohla dostat humanitární pomoc, píše agentura DPA. Irácké velvyslanectví v Moskvě nabízí migrantům z této blízkovýchodní země pomoc s návratem do vlasti, většina z nich o to ale podle iráckých úřadů nemá zájem.



Polská pohraniční stráž v pátek informovala, že od začátku nynější migrační krize letos v srpnu eviduje asi 33 200 pokusů o nelegální překročení hranice. Za celý loňský rok jich bylo pouhých 88.