Polská armáda uvedla, že ruské letadlo nad mezinárodními vodami zachytila, vizuálně identifikovala a eskortovala z vzdušného prostoru, za který je zodpovědná.
Pode polských médií byl o incidentu informován prezident Karol Nawrocki. „Prezident, vrchní velitel ozbrojených sil, je v neustálém kontaktu s vedením Národního bezpečnostního úřadu (BBN) a dalšími státními službami,“ uvedl podle webu gazeta.pl čtvrtek večer v prohlášení vydaném v souvislosti s incidentem BBN. Úřad uvedl, že vyhodnotil průniky jako provokaci maskovanou za pašeráckou operaci.
„Všechny provokace, jak nad Baltem, tak u hranice s Běloruskem, byly pod plnou kontrolou,“ uvedl polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, který ocenil práci polské armády.
Bezpečnostní úřady ve Varšavě také sdělily, že z Běloruska se do polského vzdušeného prostoru dostalo několik desítek objektů. Čtyři z nich se zatím podařilo najít, byly to podle všeho balóny používané k pašování.
Varšava si ale nemyslí, že hlavním cílem akce muselo být pašování, mohlo podle ní mnohem spíše jít o provokaci, i vzhledem k tomu, že k incidentu došlo během Vánoc.
Země na východním křídle NATO jsou podle Reuters ve stavu vysoké pohotovosti od září, kdy tři ruská vojenská letadla na 12 minut narušila estonský vzdušný prostor, a to jen několik dní poté, co přes 20 ruských dronů proniklo nad území Polska.