Zasahujete do suverenity Běloruska, ale ono se ubrání, vzkázal Kreml Ukrajině

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  14:16
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Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí obvinil Ukrajinu, že zasahuje do suverenity Běloruska. Nepochybuje však o tom, že Minsk, blízký spojenec Moskvy, je schopen se sám bránit. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v uplynulých dnech varoval, že jeho země zasáhne proti Bělorusku, pokud ze svého území urychleně neodstraní zařízení využívané ruskou armádou k útokům na Ukrajinu.

Podle Peskova jsou výroky Zelenského na adresu Minsku agresivní, jde o vměšování do vnitřních záležitostí jiné země a zásah do její suverenity.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (22. ledna 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naslouchá britskému premiérovi Keiru Starmerovi během setkání na okraji summitu G7 ve francouzském Evian-les-Bains. (16. června 2026)
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko (29. května 2026)
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„Nemáme žádné pochybnosti, že běloruské vedení, samotné Bělorusko, jsou schopny si svoji suverenitu zajistit,“ řekl nicméně.

Zelenskyj minulý týden zmínil, že ve dvou běloruských regionech sousedících s Ukrajinou jsou komunikační stanice, které Rusko využívá při útocích na ukrajinské civilisty.

Vyzval také Bělorusko, aby přestalo zásobovat ruskou armádu, a výslovně zmínil běloruský průmysl na zpracování ropy.

Bělorusko na počátku invaze v únoru 2022 umožnilo ruským silám využít své území k útoku na Ukrajinu.

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