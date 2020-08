Bělorusko straší ruští diverzanti. Lukašenkův režim vidí týden před volbami nepřátele všude kolem

MINSK/PRAHA Ještě před deseti patnácti lety se běloruský lídr Alexandr Lukašenko prezentoval jako věrný spojenec Moskvy, kterého podkopávají temné síly Západu. Dnes se obává svého východního souseda.

Co se změnilo? Bezpochyby rostou ambice Moskvy, kterou Lukašenko štve tím, jak vytrvale odolává snahám o bližší integraci. Do toho vstupuje i únava Bělorusů ze čtvrtstoletí Lukašenkova vládnutí.

„Baťka“ si pohoršil svým přezíravým postojem vůči nákaze koronavirem, když ignoroval veškerá karanténní opatření a nemocným doporučil léčit se vodkou, saunou a řízením traktoru.

To vše se odrazilo na nezvykle turbulentní kampani před prezidentskými volbami, které budou v neděli 9. srpna. Ve středu Lukašenkův režim oznámil, že se mu podařilo zatknout v sanatoriu poblíž Minska 33 ruských žoldnéřů z takzvané Vagnerovy soukromé armády, která jako neoficiální ruská úderná síla působí po celém světě.

Podle médií prý vzbudila skupina mužů od 25 do 55 let podezření tím, že se chovala „netypicky pro ruské turisty, protože nepila alkohol“.



Vyšetřovatelé spojili případ se dvěma už několik týdnů uvězněnými domácími disidenty Mikalajem Statkevičem a Sjarhejem Cichanouským, společně s údajnými žoldnéři prý hodlali „vyvolat masové nepokoje“.

Cichanouský byl zatčen poté, co oznámil kandidaturu ve volbách a žezlo převzala jeho manželka Svjatlana. Právě kolem ní se teď semkla opozice a na čtvrteční mítink v metropoli Minsku, oficiálně povolený úřady, ji přišlo podpořit rekordních třicet tisíc lidí. Jakoukoliv souvislost mezi ruskými žoldnéři a svým manželem přitom Cichanouská ostře odmítá.

Kompromitovat své protivníky spoluprací s Moskvou je novou Lukašenkovou taktikou. Už v červnu nechal běloruský prezident zatknout a obvinit z ekonomických deliktů protikandidáta Viktara Babaryku, bývalého šéfa Belgasprombanky. Ta má vedení v Rusku a média včetně opozičních prezentují Babaryku jako člověka Moskvy. Dalšího kandidáta Valeryje Capkalu odmítla volební komise, když neuznala část podpisů na jeho podporu, nyní je v exilu.

Spolu s Lukašenkem tak nyní kandiduje pět lidí, kromě Cichanouské taky opoziční aktivisté Hanna Kanapacká a Andrej Dmitrijev i sociální demokrat Sjarhej Čerečeň.

Letěli do Súdánu?

Největší pozornost je ale nyní upřena na kauzu zadržených „Vágnerovců“. Běloruské úřady varují, že jich může být v Bělorusku kolem dvou stovek. Po celé zemi po nich pátrá policie a armáda, „Dnes války začínají od protestů a demonstrací na ulici, potom majdany, a když nejsou protestující, přivezou si vlastní bojovníky,“ prohlásil Lukašenko.



Rusko naopak objasňuje přítomnost svých občanů tím, že šlo o zaměstnance soukromé ochranky, kteří zmeškali svůj let. „Měli zabezpečovat ochranu energetické infrastruktury v zahraničí,“ reagoval ruský velvyslanec Dmitrij Mezencev.

Cílovou zemí měl být údajně Súdán nebo jiná africká země. Toto nevypadá nelogicky, protože Minsk, odkud se i v době koronavirové krize stále létalo, sloužil mnohým jako přestupní bod.

V celé kauze je především obrovský zmatek, který spolu s masovým zatýkáním (od počátku kampaně už na 700 lidí) a kompromitováním patří k základním rysům kampaně. Podle politologa Arsenije Sivického je výsledkem stav, kdy Bělorusko ohrožuje už i nedůvěra lidí ke svému lídrovi: „To je výsledek 26 let Lukašenkova vládnutí – pokud tvrdí, že je země v nebezpečí, nikdo mu to už nevěří.“

„Vypadá to, jako by od Lukašenka dávali Rusové ruce pryč,“ řekl LN pod podmínkou anonymity český diplomat působící v Bělorusku. „Uvidíme, jestli je to jen varování, nebo to bude mít hlubší důsledky. Ale bez podpory z Moskvy se neudrží,“ dodává.