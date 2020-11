Běloruský aktivista zemřel poté, co jej zmlátili maskovaní muži. Údajně se jedna jednalo o spolupracovníky režimu

Incident se odehrál v Minsku na takzvaném náměstí Změn, v jehož okolí bydlí řada nezávislých umělců i Lukašenkových odpůrců. Je rovněž známo jako místo, kde se v minulosti často střetávali přívrženci běloruské opozice s policií.



Podle svědků sem ve středu večer přijel mikrobus s neznámými muži, kteří chtěli strhnout vyvěšenou červeno-bílo-červenou vlajku, která je symbolem běloruské opozice a protestů proti Lukašenkovi.

Terror against Belarus people continues. Yesterday night pro-luka supporters came to one of Minsk residential areas, famous for its protest spirit, and attacked one of the local activists, Raman Bandarenka. He was beaten so cruelly that now he is unconscious in intensive care pic.twitter.com/Wj8DqkRsvC